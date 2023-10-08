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遊日月潭巧遇北港媽 觀光客喊幸運

聯合報／ 記者江良誠魯永明／連線報導
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供

北港朝天宮媽祖370年來首度到日月潭遶境，昨天從水社碼頭搭乘遊艇出發往伊達邵，巡守台灣心臟日月潭，再乘纜車到九族文化村，完成水陸空3D遶境，吸引許多遊客、信眾神轎「躦轎跤」祈福，能夠跟著媽祖遊湖、搭纜車，大呼「超幸運」。

無獨有偶，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，昨天也頭一次到嘉義市大福興宮駐駕贊境，一早數萬信眾追隨媽祖鑾轎前行，市長黃敏惠在市府大門口接駕，轎班昨午1點抵達，3進3出衝進嘉市府駐駕，信眾驚呼連連，虔誠頂禮祭拜。

南投縣魚池鄉長劉啟帆表示，這次北港媽日月潭遶境，是魚池鄉麒麟宮代化堂主委李宗昱北港朝天宮共同促成，融合日月潭遊艇、高空纜車、徒步遶境等水陸空3元素，以別開生面模式「迓媽祖」為民眾和遊客祈福，也讓自然風光和宗教文化結合。

朝天宮媽祖從水社碼頭出發搭船遶境到伊達邵，媽祖鑾駕隨即從日月潭纜車站到9族文化村，展開空中遶境巡狩，千里眼和順風耳前導護持，受到許多遊客的簇擁膜拜，大家對於能夠恭逢其盛都覺得被祝福。

有遊客特別站在纜車底下，說纜車載過媽祖後，已經化身神轎受過加持，站在底下讓纜車廂從頭上飛越，是另類的躦轎腳，更是機緣殊勝。

苗栗「粉紅超跑」由轎班扛著，隨著敲鑼聲，不斷往前擺動，大批信眾站立前行道路兩旁，路旁信眾設香案、準備大批食物飲品結緣，香燈腳裝備齊全，隨著徒步贊境，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，之後在天后宮與玉三媽祖相會，天后宮信眾晚間夜步前往台南市大內區三崁天后，進行4天3夜「行百里心香路」徒步行腳活動。

白沙屯拱天宮媽祖今午3點，將首次抵嘉義縣新港奉天宮贊境、駐駕一晚。

媽祖 北港朝天宮 纜車

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