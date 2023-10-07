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葡萄葉變咖啡葉 彰化二期露天葡萄估減產近七成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會舉辦2023年紫晶盃葡萄酒評鑑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會舉辦2023年紫晶盃葡萄酒評鑑。記者簡慧珍／攝影

全台國產葡萄酒主要產地彰化縣二林鎮，今天舉辦一年一度全縣葡萄酒評鑑暨行銷活動；酒莊業者廖立興表示，中颱小犬焚風高達攝氏37、38度，釀酒葡萄葉子枯萎，不但今年二期酒葡萄大幅減產，植株受損影響明年結果及品質，農民和酒莊業者都損失不貲。

二林鎮農會一連18年舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，今天下午在鎮農會二樓辦理2023年評鑑活動，邀請林東瑩等10位葡萄酒專家擔任評審，細細品味參賽的5件紅干酒、7直紅甜酒和4件白葡萄酒，得獎酒品預定本（10）月28日在二林文化產業園區行銷活動亮相。

小犬颱風暴風圈籠罩彰化縣有風無雨，強風吹壞很多農作物。金玉湖酒莊業者廖立興表示，颱風的焚風攝氏37、38度，吹得露天葡萄葉枯黃，今年二期酒葡萄損失可能多達六至七成，使冬季葡萄酒原料不但減少也品質下滑，災後葡萄植株需要時間恢復元氣，可預料明年一期酒葡萄減產，衝擊農民和酒莊的收益。

二林鎮農會總幹事邱士平說，全台368鄉鎮市共有177家合法民營葡萄酒莊，二林鎮占8家，密度最高，全鎮種植酒葡萄面積約30公頃，品種以金香、黑后、台中一號為主，釀製彰化平原熱帶風味葡萄酒，品質不輸進口酒；颱風災後酒葡萄受損勢必影響產量，鎮農會開放「台灣酒窖」、舉辦行銷會建立展售平台，希望國人支持台灣農業酌予品嘗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中颱小犬吹焚風，二林地區葡萄葉片受熱枯黃。圖／民眾提供
中颱小犬吹焚風，二林地區葡萄葉片受熱枯黃。圖／民眾提供

葡萄酒 農會 彰化

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