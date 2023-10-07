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敲響全國最高教堂幸福鐘聲 今12對新人梨山喜辦雲端婚禮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供

交通部觀光署參山國家風景區管理處徵選國內外12對新人，包括2對異國婚姻、1對結婚50周年的金婚夫婦，今天在全國最高的教堂、海拔2011公尺的台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」，新人在近百名親友觀禮下，教堂敲響幸福鐘聲，並由台灣觀光大使喔熊組長擔任花童引領入場完婚。

參山處長曹忠猷說，有54年歷史的梨山耶穌堂經參山處整修復建後煥然一新，在去年12月初配合山谷燈光節啟用再顯風華，今年徵選出12對新人規畫高山婚禮之旅，昨晚辦原民音樂派對，今天辦婚禮，盼藉由梨山耶穌堂地標吸引國內外新人組團來拍婚紗、辦婚禮，促進大梨山觀光商機。

參山處說，來自中國大陸浙江的金希是重度視障者，他申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，與住南投的醫護社工詹凱茹交往一年後決定攜手紅毯，金希為基督徒，對於能在梨山耶穌堂完成終身大事感到意義重大。

另1對異國戀新人李筠嵐與荷蘭的馬泰斯在2017年透過朋友介紹相識，經歷疫情兩地相隔，終能在今年六月順利完成結婚登記，兩人今開心完婚，宣告異國戀情開花結果。

金婚夫妻嚴崑杉、鄭美珠則是為彌補當年因經濟關係未好好辦婚禮的遺憾，夫妻也期待能常常到梨山看看蘋果樹王。

參山處說明，現場也提供在地原住民參加聯合婚禮，住梨山的新人賴傅瑞恩、五帕瓦旦在交往6年後，開心在家鄉的梨山耶穌堂參加聯合婚禮，並接受在地親友祝福。

參山處說明，今天的婚禮還贈送每對新人價值5000元紀念品，包含燒陶對杯、客製化郵票相框、幸福愉快雙筷組、袖珍金鏟、甜蜜糕餅等好禮；現場還準備夢幻婚紗決戰賽，由親友、遊客票選第一名的新人，可獲9999元成家禮金，以及抽出1對送日本來回機票。

參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供
參山處徵選國內外12對新人，今天在台中梨山耶穌堂隆重舉行「雲端上的婚禮」。圖／參山處提供

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