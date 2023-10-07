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台中太平10月13日徵才！釋出逾600職缺 最高薪資7萬元
台中市勞工局為協助中高齡就業，10月13日上午10時至下午2時，將在太平區公所3樓大禮堂舉辦「富市台中 就業成功」幸福太平樂齡就業暨徵才活動，邀請全聯、屋馬、今口香等15家廠商，提供逾600個職缺，最高薪資為鑫鼎王餐飲開出7萬元招募店襄理及副主廚，歡迎民眾踴躍參加。
勞工局長張大春說，市長盧秀燕關心關心中高齡者及高齡者就業，今年推出「樂齡就業五告讚」方案，透過企業輔導團服務、職場體驗、跨域培力課程、職務再設計補助等，促進中高齡勞工安心投入職場。
張大春指出，太平這場徵才邀請知名零售、餐飲、製造業，提供採購專員、營運主管、中餐廚師、儲備幹部、銷售及服務人員等職缺逾600個，其中鑫鼎王餐飲開出最高薪資7萬元招募店襄理及副主廚；和億生活(添好運)開出6.1萬元徵求儲備店經理。 另有406個學經歷不拘、210個部分工時兼職職缺。
勞工局說明，現場舉辦企業說明會，透過廠商介紹深入了解產業特性及職場環境；銀髮人才服務據點由專業就服員提供就業諮詢、職缺媒合、說明政府各項專案津貼等服務。
台中市就業服務處說，台中市銀髮人才服務據點提供就業諮詢、職缺媒合及徵才活動等服務，歡迎有求職需求的民眾及有求才需求的廠商，多加運用，詳情請至台中市就業服務處( https://www.eso.taichung.gov.tw/ )或台中就業網( https://takejob.taichung.gov.tw/ )查詢。
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