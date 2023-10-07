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彰化偏鄉村莊停電第4天致電報修僅得「會交辦」 鄉長放話蛋洗台電

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台電人員深夜輪班搶搶電力設施。圖／台電提供
台電人員深夜輪班搶搶電力設施。圖／台電提供

彰化縣竹塘鄉部分村莊停電邁入第四天，鄉民反映撥打台電1911報修電話得到「我們會交辦」等敷衍回應；鄉長蔡碩任今天表示，台電沒窗口積極回應鄉民訴求，今天他會緊盯修復進度，如果再被消極對待，明天他一定率眾丟雞蛋抗議。

蔡碩任說，竹塘鄉竹林村等多個村莊從4日晚間風勢轉強停電到今天上午，當地台電服務所主管沒積極處理，放颱風假期間大家找不到人，撥打台電1911不是電話中就是「我們會交辦」等回答，也不見維修人員進駐竹塘，停電狀況毫無改善，部分家裡有重症患者需要用電只能送醫救治。

蔡碩任表示，中颱小犬造成很大災害，沿海鄉鎮停電嚴重，他認為台電應區分輕重緩急，人口密集區、產業集中區、醫療機構優先修復建，以免傷害及災損太多，緊急期間在地應有專人對外回應，而非相應不理，有任何問題只能撥打1911，問題還是沒解決，今天他會緊盯修復進度，台電若再敷衍了事，明天他會帶村長蛋洗台電竹塘服務所。

蔡碩任在個人臉書發文痛批台電不作為，將「蛋洗你電力公司」，獲得鄉民熱烈回應「我有空」、「台電電話通後拿起直接掛電話」、「停雨的鄉民冰箱裡壞掉了的全部拿出來丟就可以了不必蛋洗」、「如果要抗議，記得叫我。」

台電公司回應說，中颱小犬已造成9萬3017戶停電，仍有3001戶停電，今天主要停電區大城、竹塘、福興三鄉，台電一定要依序修幹線再修支線、變壓器，所以先修復二林鎮線路，今天已有一班工程人員進入竹塘鄉修供電設施。

台電表示，修理線路不是竹塘鄉台電服務所主管的權責，相關業務都在二林服務所，今天將派員向竹塘鄉長蔡碩任說明並致歉。

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任在個人臉書貼文痛批台電當地主管。截圖自蔡碩任臉書
彰化縣竹塘鄉長蔡碩任在個人臉書貼文痛批台電當地主管。截圖自蔡碩任臉書

台電 停電 彰化

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