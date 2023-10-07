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台中揭流感廠牌後再出招！盧秀燕：校園接種不會有高端

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨在市議會答覆有關校園接種公費流感疫苗時表示，台中校園不會有高端。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨在市議會答覆有關校園接種公費流感疫苗時表示，台中校園不會有高端。圖／台中市政府提供

公費流感疫苗2日日開打，中央採購公費流感疫苗賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌疫苗，台中市盧秀燕繼3日宣布公費流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌後，昨在市議會答覆市議員江和樹詢問家長擔心學童打到高端疫苗時表示，台中校園不會有高端，若家長偏好高端，也尊重可選擇自行到診所施打。

盧秀燕強調，台中市的學生和幼兒，在校園內不會注射到高端流感疫苗，但若有家長偏好讓小孩打高端流感疫苗，也會尊重，家長可選擇帶孩子自行到診所施打。

衛生局說明，台中市獲配的流感疫苗，國光及賽諾菲約占八成，高端僅約占總量的一成，台中有32萬多名學生需接種，考量疫苗獲配量，校園集中接種流感疫苗，會以國光及賽諾菲為主，請家長簽署接種同意書後，學生在校集中接種。

衛生局表示，依據中央「112年度流感接種計畫」，校園接種日期是經學校、衛生所與承接醫療院所共同協調排定，為避免重複接種情事發生，如學校接種日，學生因故未能配合在校接種，後續可持學校發給之「補種通知單」前往合約院所接種。合約院所名單請至台中市政府衛生局網站(https://www.health.taichung.gov.tw/1606104/post)流感防治專區查詢。

台中市四日起公費流感疫苗合約院所需揭示廠牌，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
台中市四日起公費流感疫苗合約院所需揭示廠牌，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
台中市四日起公費流感疫苗合約院所需揭示廠牌，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影
台中市四日起公費流感疫苗合約院所需揭示廠牌，一家診所貼有成人「國光」、幼兒「賽諾菲」。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 高端疫苗 衛生局 盧秀燕 台中市

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