台中四方客運又無預警停駛部分班次 交通局開罰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中四方客運因拖欠員工薪資，多次無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影
台中四方客運因拖欠員工薪資，多次無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影

台中市四方客運公司今日取消245路線班次，往亞大醫院取消10班、往頂街（沙田路）取消13班，造成大肚、烏日及霧峰區居民不便。台中市交通局表示，嚴重漏班依契約規定及公路法77條開罰外，若該公司再有因欠薪導致駕駛員罷工，將要求該公司限期改善，逾期不改善或改善而無成效，將收回該公司部分市區客運公車路線經營權。

四方客運在台中市有13條公車路線路權，今年4月才爆出積欠員工薪資，導致駕駛「集體請假」，造成所營運多條路線出現無預警減班、停駛；上月又爆發財務問題、積欠員工薪資，無預警停止多條營運班次。

民進黨議員曾威表示，該區域大眾交通工具選擇不多，245號公車多次無預警減班、停駛，已嚴重造成大眾不便。市府應該確保勞工應有的權利，對於四方電巴該行為做出處置，且儘快調度其他業者支援該路線班次，避免市民權益受侵害。

交通局表示，四方公司因其公司財務問題及積欠員工薪資，以致駕駛員大量流失，並影響公車發車班次，嚴重影響民眾乘車權益，市府已介入居中協調，並於10月4日邀四方公司研議欠薪問題，該公司於會中釋出解決誠意，已於當日成功協調解決欠薪問題，避免發生罷工情事。

交通局強調，嚴重漏班依契約規定及公路法77條開罰外，若該公司再有因欠薪導致駕駛員罷工，而影響民眾搭乘權益，將依公路法第47條要求該公司限期改善，逾期不改善或改善而無成效，將收回該公司部分市區客運公車路線經營權，目前交通局已協調其他客運公司代駛。

公車 薪資 罷工

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