日月潭水上訓練基地 明年有家

我國水域運動喜事連連，輕艇選手張筑涵昨在杭州亞運女子輕艇賽奪金，國內最重要的水上訓練基地日月潭水上運動訓練中心也將近完工，預計明年4月啟用；選手即將告別簡陋的鐵皮屋，在優質的訓練環境下，培訓更多水上運動好手，為台灣爭光。

南投縣長許淑華昨天到日月潭月牙灣，視察水上運動訓練中心工程進度，主體建物工程已達9成，後續消防設施、綠建築及公共藝術等裝修完成後，將會成為全國首座內陸高山湖泊型水上運動訓練中心。

日月潭水域寬廣，又無潮汐、強風等影響，是極佳的訓練場地，南投縣水里商工以日月潭月牙灣和水里溪為輕艇、划船培訓場所，亞運奪金的張筑涵等好手，都常在此處水域訓練。

南投縣政府投入划船運動發展20多年，培育上百名選手，不少學生畢業後，到各級學校任職，讓水上運動更加蓬勃發展。許淑華說，日月潭月牙灣適合發展水上運動，已培養5屆奧運選手、獲得連續3屆亞運銀牌等國際賽獎牌，各縣市大學選手也常到此訓練。

不過，月牙灣受限於用地問題，選手只能住在簡陋鐵皮屋，沒有完善訓練空間和艇庫，環境克難。縣府向林務局申請土地移撥，透過都市計劃變更，打造專業訓練中心，體育署補助6500萬元、縣府自籌1625萬元，2021年動工興建，預計年底可落成。