縣定古蹟忠實第修復 7日辦分享會 來聽永靖腔看繪本

彰化縣永靖鄉有二百年歷史的縣定古蹟「忠實第」第一期修復工程已完工，7日下午將舉辦忠實第成果分享會，歡慶古蹟修復，也發表以忠實第為主題的繪本，在地居民將準備年糕迎賓，讓大家分享他們的喜悅。

祭祀公業法人彰化縣邱忠實與台灣城鄉聚落永續發展協會明天下午3點到5點將在忠實第舉辦忠實第成果分享會，永靖鄉瑚璉村長邱垂育說，以往過節時會準備年糕，明天社區也會準備年糕給大家品嚐，大家可以一邊品嚐年糕、一邊聽特殊的「永靖腔」由來、和忠實第的故事。

客語薪傳師邱美都說，永靖忠實第為傳統饒平客家多院落伙房，有忠實第、明經第（俗稱老師府）兩院落，據傳清乾隆年間，邱家始祖邱華循從廣東饒平水口社西華樓渡台，第二代1825年擇居現址，邱華循之孫邱萃英勸降戴潮春有功，封賜五品藍翎，經台灣府學考選為歲貢生，邱萃英在忠實第興學堂，1866年興建明經第為學堂，在此教書，丘逢甲也是其門生。