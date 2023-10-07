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新聞眼／公車除提升硬體外 也該重視勞動環境

聯合報／ 記者洪敬浤
台中四方客運因拖欠員工薪資，多次無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影
台中四方客運因拖欠員工薪資，多次無預警停駛減班情形。記者劉柏均／攝影

台中公車去年底在斑馬線上撞上1家3口，母子2人當場死亡後，掀起全國關注度，中央地方拚修法與改革，提升行人安全，台中市在公車加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS）就是一例，除了落實安裝外，公車業面臨司機荒，部分客運業者發薪不穩定，以及駕駛是否熟悉路線，並落實減速停讓，都是提升安全的關鍵。

根據交通局統計，台中市公車事故數近4年都超過3百件，事故受傷人數2019年419人、2020年425人、2021年359人、2022年363人，整體幅度有下降，但減幅並不大，平均每年仍有391人因公車事故受傷。

標榜全電動公車的四方電巴，原本是綠能公車的招牌，不過今年陸續傳出發薪不穩定，駕駛脫班、漏班頻傳，近日又傳出業者承諾的發薪日跳票，駕駛醞釀在國慶連假前罷工，市府及時介入調解，僅暫時化解危機，部分駕駛勞動條件亮紅燈。

加上疫情過後，各地公車鬧司機荒，台中市估計短少265名駕駛，今年9月開學後，市區通勤的跳蛙公車大減班，幹線公車尖峰時段班次也從10分鐘拉長到15分鐘，都是為因應駕駛不足。

客運業營運環境不佳，司機人力不足，駕駛對行駛路線是否熟悉，工作時身心狀況是否正常，都會影響公車上路時的行駛安全。

今年停讓行人的風氣提升，仍有零星公車駕駛路口未停讓，釀成行人受傷、甚至死亡案例。公車加強硬體設備如ADAS系統，但也要駕駛熟悉系統，並確實停讓，軟硬體配合才能發揮功效。

台中市

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