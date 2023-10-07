中市公車駕駛輔助 挨批裝設慢

台中市去年底發生公車撞死母子意外，台中市交通局補助公車裝設「先進駕駛輔助系統」（ADAS），不過議員統計，到8月底為止只有3%、45車完成裝設，質疑動作慢半拍，今年恐無法完成50%、704輛安裝計畫。交通局表示，近期客運司機荒，安裝速度較慢，但已有8.5%、120輛公車安裝完成，今年底前可如期完成704輛公車。

「先進駕駛輔助系統」可協助偵測車輛周邊環境，在車身多點裝設偵測器，一旦有人車靠近時，設在駕駛座的主機會發出警示音，可提醒駕駛留意；交通局副局長江俊良說，司機視線死角若有人靠近，系統警示後可及時減速或停車，估計可降低8成風險。

民進黨議員陳俞融說，台中市公車事故從2019年347件，到2022年304件，雖逐年減少，但減幅不高，平均每年324件，幾乎每天發生0.88件。

她質疑，去年底發生公車撞死母子事故後，當時說要安裝ADAS系統，但統計到8月底，只有45輛車裝設，安裝率僅3%，到年底恐怕無法達到50%、704輛的目標，反觀台北市公車已有62%安裝ADAS系統，台中市公車安全實在落後。

江俊良說，ADAS系統每套設備約10萬元，市府補助49%，業者自付51%，由於公車車齡上限為10年，要求業者新車全面要裝設，鼓勵8年以下車齡的公車裝設，同樣有補助。

台中市公捷處長張應當說，台中市12家業者704輛公車提出申請，都已經核定補助，因ADAS設備商多，客運業者上半年訪價、比較性能，加上近期公車駕駛不足、班次吃緊，導致速度較慢，將持續追蹤，但今年可達到704輛目標，2年內可完成所有車輛裝設。

公車業者表示，市府補助讓裝設意願大增，因為未來得換電動公車，舊車安裝ADAS系統後，未來若除役可拆下來沿用，提高行駛安全。