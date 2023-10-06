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南投「健行節」21日登場 邀民眾挑戰征服「三龍」參加摸彩

中央社／ 南投縣6日電

南投縣政府舉辦健行節，首場10月21日在竹山瑞龍瀑布園區登場，接下來還有信義鄉雙龍瀑布、南投市撼龍步道場次，民眾只要報名參加，不論走完哪場次即可獲紀念品並參加摸彩。

秋高氣爽適合健行，南投縣政府舉辦「南投健行節」邁入第3年，今天舉辦記者會推薦3條步道，南投縣觀光處表示，民眾只要報名參加並走完，即可獲紀念品及摸彩券，歡迎「全勤」走完竹山鎮瑞龍瀑布、信義鄉雙龍瀑布、南投市撼龍步道，有機會帶回實用家電。

南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，首場健行節活動10月21日在瑞龍瀑布園區登場，當地是金萱茶產地，遊客在茶園間喝茶健行有不同樂趣；雙龍瀑布場次11月18日舉行，園區美麗的七彩吊橋跨越峽谷非常壯觀，推薦白天參加健行，晚間到信義鄉東埔溫泉區泡湯。

王瑞德說，最終場11月25日在撼龍步道，這條步道坡度平緩，漫步十分舒服，歡迎民眾一家大小來走走；「南投健行節」只要報名參加，不論走完哪一場次都可獲紀念品並參加摸彩，獎品有大尺寸電視，活動現場也安排社區協會推廣農產品及精彩表演。

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