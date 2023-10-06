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台中交通罰金收入估增7億元 市議員呼籲：可還稅於民

中央社／ 台中6日電
台中市交通罰金收入預計增加新台幣7億多元。示意圖／台中市交通局提供
台中市交通罰金收入預計增加新台幣7億多元。示意圖／台中市交通局提供

台中市交通罰金收入預計增加新台幣7億多元，市議員李中表示，交通標線與號誌劃設不當，及部分檢舉達人矯枉過正，但交通事故與傷亡未降低；他建議市府應檢討法規及取締方式，也可「還稅於民」。

台中市議會今天召開定期會，國民黨台中市議員李中表示，市府112年度編列「交通事件裁決處罰金罰鍰收入」預算20.2億餘元，113年度則為27.5億元，主因台中市交通事件裁決編列罰金收入，去年度編列15億餘元，但截至今年6月已到達17億餘元，預估到年底為23億餘元，一整年估增加7億元。

李中依據警察局統計「近12個月交通違規檢舉量前20名」表格，各派出所貢獻最多前幾名，分別為豐原警分局豐東派出所1871件、第六警分局何安派出所1588件、清水警分局沙鹿分駐所1348件，而檢舉達人前幾名，檢舉件數高達1萬4525到7977件，1個檢舉達人的案件量可抵7個半的派出所。

李中指出，檢舉達人若全年無休，平均每天檢舉近40件，瘋狂檢舉除讓員警疲於奔命，對交通改善沒有實質幫助，交通事件裁決處罰金罰鍰收入雖增加，卻無法降低交通事故件數與傷亡人數，遭到審計處檢討，才是問題所在。

李中說，許多交通標線的劃設陳義過高且法規間有衝突，導致民眾行車時誤入陷阱，若遇民眾或員警惡意檢舉，收到罰單時一定會怒氣沖沖。他建議交通局及警察局，要合作檢討相關交通法規、標線劃設及取締方式。

李中建議市長盧秀燕，比照中央的作法還稅於民，以台中市235萬人口計算，每個人約可退款300元。盧秀燕答詢表示，多出來的收入將用於明年度的交通改善工作。

台中市 警察 交通違規 罰單 盧秀燕 議員

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