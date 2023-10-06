中市先進駕駛輔助系統裝設率僅3％ 議員批市府慢半拍

台中市公車事故頻傳，交通局補助客運業者裝設「先進駕駛輔助系統」(ADAS)，但截至8月底，裝設進度僅3%。台中市議會今日進行市長施政報告，民進黨議員陳俞融質疑市府慢半拍，無法如期完成今年核定的704輛裝設。交通局表示，ADAS裝設速度快，目前共120輛已完成裝設，交通局將持續追蹤各客運業者安裝進度，預計今年底前會完成704輛裝設，比例達50%。

議員陳俞融表示，台中市公車事故2019年共347件、20202年共339件、2021年共309件、2022年共304件，4年來居高不下，平均一天發生一件事故；不過，台中市公車數約1600輛，截至8月底，只有45輛公車安裝ADAS系統，裝設率僅3%。

陳俞融質疑，今年3月僅有16輛安裝，裝設率僅1%，迄今裝設率從1%上升到3%，速度緩慢；按照這個速度，根本達不到市長施政報告中704輛的目標。陳也說，台北市公車截至目前為止，先進駕駛輔助系統已達全市公車6成2，「台中市公車安全到底還要落後多久？」

交通局副局長江俊良表示，先進駕駛輔助系統會持續監控車輛周遭環境，如有異物靠近，會發出警示聲音，提醒駕駛員有危險狀況，可即時減速或停止，可望降低8成風險。

江俊良說，公車裝設先進駕駛輔助系統，每輛約10萬，市府補助49%，業者須自付51%；由於公車車齡超過10年不能上路，目前全面要求業者新車裝設，並鼓勵車齡8年以下的公車裝設。

台中市公捷處長張應當說，台中市共12家業者704輛公車提出申請，並已核定，但因ADAS設備商多，客運業者前期會訪價，並比較性能，加上近期公車駕駛不足，班次吃緊，業者需抽空裝設，導致速度較慢。交通局將持續追蹤各客運業者安裝進度，預計今年底前會完成704輛裝設，2年內完成所有車輛裝設。