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雙十國慶焰火在台中 市府打造貴賓伴手禮

中央社／ 台中6日電

雙十國慶焰火將於10日晚間在台中市施放，市府為迎接前來觀賞焰火的貴賓，特別打造貴賓伴手禮，外觀「璀璨台中」出自書法名師周良敦之手，內有糕餅、咖啡及文創小物等。

雙十國慶焰火睽違9年重返台中施放，台中市政府今天發布新聞稿指出，由台中市長盧秀燕監督籌劃的國慶貴賓伴手禮，外觀設計「璀璨台中」出自書法名師周良敦，結合經典糕餅、甜點咖啡、文創小物，透過「台中精品」呈現總統級貴賓禮盒，並由台中市工商發展投資策進會募集志工親手製作，共同成就「112國慶焰火在台中」。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，禮盒內容物展現傳統與創新的特色，包括裕珍馨奶油小酥餅、俊美鳳梨酥及元明心型太陽餅，將糕餅之鄉的美名發揚光大。

黃于珊說，還有揚名海內外的青鳥旅行芝麻及花生蛋捲、歐客佬精品咖啡掛耳咖啡，大安農會飛天豬肉鬆、台中區漁會純正野生烏魚鬆是在地嚴選優質肉品水產；文創精品則是由愛之光公益協會視障香氛師調製的台灣茶香氛蠟燭。

黃于珊指出，這次更以2023 TCOD台中原創得獎品牌「茚Yin Taiwan」設計台中特色禮卡，歡迎大家來台中賞焰火。

此外，工策會特別設計五顏六色繽紛的不織布環保點心袋，由台中在地食品大廠盛香珍、華元贊助最代表台灣味的餅乾零食，讓貴賓在觀賞焰火時也能品嚐小零嘴，賞煙花搭配小零嘴再適合不過。

國慶焰火 伴手禮 台中市

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