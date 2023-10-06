莊鎔璞學製茶10年有成 今年再獲台茶18號紅玉種特等獎

一年一度的日月潭紅茶評鑑，本周經過專家評審嚴格篩選，依照紅茶的形、色、味進行評等，評選出金質至特等獎，全部茶樣獲獎率不到四成，競爭最激烈的台茶18號紅玉種獲獎後身價百倍，平均1斤競標可開價到12萬元，特等獎得主莊鎔璞第5次奪獎，稱今年受整體氣候不佳影響，作品微退步，能在400多件茶樣中連莊，感謝評審肯定。

魚池鄉農會指出，日月潭茶區去年及今年都是從春季乾旱、夏季高溫多雨的氣候，在5月至9月茶葉生長期間，最高氣溫有達31.8度，最低氣溫為14.5度，且降水日數每月幾乎達14到24天，顯示降水幾乎在5-8月，過多的雨水影響茶樹生長，生育期間亦遭受到病蟲害影響，造成茶菁品質不均，且部分帶有蟲害現象。

理事長劉啟行說，今年日月潭紅茶評鑑仍依循往例嚴格品管，除台茶18號紅玉種外，大葉種阿薩姆特等獎由湧香製茶廠獲得，台灣山茶種特等由紅禧茶莊拿下，台茶21號紅韻由葛建民榮獲特等獎，各茶種得獎率從去年的五成，普遍降到三成六。

35歲的莊鎔璞，是魚池鄉農會紅茶評鑑的傳奇人物，具備充分掌握茶葉烘焙的乾燥度，擅長把握紅茶特有的個人醇厚韻味，更是集滿3次台茶18號紅玉種、大葉種、台灣山茶種、台茶21號4個組大滿貫的特等茶王，他說，「參加紅茶評鑑多年來，每年都會拿特等，目前已拿過16個特等獎的殊榮。」