盧秀燕施政報告談食安問題 藍營肯定、綠營批空喊口號

台中市議會今日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福台中、共榮台灣」為市政發展主軸，讓台中成為幸福、宜居的城市。不過，綠營議員質疑盧市長的施政報告中，掩飾很多需要解決的重要問題，痛批不要只是空喊口號，而要拿出執行力解決問題；國民黨議員多肯定盧秀燕施政。

「溫暖台中、市民即家人！」盧秀燕表示，她把市民當作家人照顧，更把台中當作一個大家庭，盡全力守護和建設，在市府團隊的努力下，台中已成為283萬名市民溫暖的家。

盧秀燕說，過去經歷Covid-19疫情，並處理萊豬、核食及空汙議題，如今又面對進口蛋及美豬「洗產地」的食安問題，台中市透過擴大稽查專案，並領先全國宣布台中營養午餐只能使用國產豬及國產蛋，現階段禁止使用液態蛋。

民進黨議員陳淑華批評，「美化數字第一，不是真正的第一」，盧市長的施政報告中，掩飾很多需要解決的第一，包括台中薪資六都倒數第一，台中交通事故第一，交通事故增加也是全國第一，台中市自來水未供水比率也是六都最高，要盧市長拿出解決方案，不要只是空喊口號。

民進黨黃守達質疑，國慶焰火在台中，經發局推出雙十商圈聯合行銷活動，但參與商家數很少，一中商圈才16個商家參加，逢甲商圈才12個商家參與；另今年度追加3.5億預算的台中購物節，也趕不上這波商機，非常可惜。

國民黨議員劉士州、賴義鍠、林昊佑、林碧秀等人多肯定市府團隊，指台中市拿下全國各縣市治安第一名，在盧秀燕領導下做出好成績，台中持續進步。

盧秀燕表示，感謝市民的肯定及配合、市議會的監督指導，更感謝辛苦的全體警察同仁和市府團隊，守護城市與市民安全，「會繼續努力不自滿」。