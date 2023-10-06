快訊

與富商約泡湯…曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕施政報告談食安問題 藍營肯定、綠營批空喊口號

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福台中、共榮台灣」為市政發展主軸，讓台中成為幸福、宜居的城市。記者余采瀅／攝影
台中市議會今日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福台中、共榮台灣」為市政發展主軸，讓台中成為幸福、宜居的城市。記者余采瀅／攝影

台中市議會今日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福台中、共榮台灣」為市政發展主軸，讓台中成為幸福、宜居的城市。不過，綠營議員質疑盧市長的施政報告中，掩飾很多需要解決的重要問題，痛批不要只是空喊口號，而要拿出執行力解決問題；國民黨議員多肯定盧秀燕施政。

「溫暖台中、市民即家人！」盧秀燕表示，她把市民當作家人照顧，更把台中當作一個大家庭，盡全力守護和建設，在市府團隊的努力下，台中已成為283萬名市民溫暖的家。

盧秀燕說，過去經歷Covid-19疫情，並處理萊豬、核食及空汙議題，如今又面對進口蛋及美豬「洗產地」的食安問題，台中市透過擴大稽查專案，並領先全國宣布台中營養午餐只能使用國產豬及國產蛋，現階段禁止使用液態蛋。

民進黨議員陳淑華批評，「美化數字第一，不是真正的第一」，盧市長的施政報告中，掩飾很多需要解決的第一，包括台中薪資六都倒數第一，台中交通事故第一，交通事故增加也是全國第一，台中市自來水未供水比率也是六都最高，要盧市長拿出解決方案，不要只是空喊口號。

民進黨黃守達質疑，國慶焰火在台中，經發局推出雙十商圈聯合行銷活動，但參與商家數很少，一中商圈才16個商家參加，逢甲商圈才12個商家參與；另今年度追加3.5億預算的台中購物節，也趕不上這波商機，非常可惜。

國民黨議員劉士州、賴義鍠、林昊佑、林碧秀等人多肯定市府團隊，指台中市拿下全國各縣市治安第一名，在盧秀燕領導下做出好成績，台中持續進步。

盧秀燕表示，感謝市民的肯定及配合、市議會的監督指導，更感謝辛苦的全體警察同仁和市府團隊，守護城市與市民安全，「會繼續努力不自滿」。

盧秀燕 台中市 議員 民進黨 國民黨

延伸閱讀

議員籲盧秀燕出手藍白別「拖」了 盧這樣回應

美豬涉嫌「洗產地」 盧秀燕：公布81家餐飲業者名單

小犬太兇！中市百件樹倒七人送醫 盧秀燕疾呼：別出門

影／小犬風力達標宣布放假 盧秀燕：市府仍在崗位防災

相關新聞

莊鎔璞學製茶10年有成 今年再獲台茶18號紅玉種特等獎

一年一度的日月潭紅茶評鑑，本周經過專家評審嚴格篩選，依照紅茶的形、色、味進行評等，評選出金質至特等獎，全部茶樣獲獎率不到...

盧秀燕施政報告談食安問題 藍營肯定、綠營批空喊口號

台中市議會今日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福台中、共榮台灣」為市政發展主軸，讓台中成為幸福、宜居的城市。不過，綠營...

水綠廊道施工戀戀欒樹節傳停辦 溪湖公所急否認

彰化縣東螺溪水綠廊道工程本（10）月2日開工，預計施工一年半，舉辦6屆的戀戀欒樹節能否繼續辦理產生變數；今年冠名主辦的溪...

秋高氣爽何處去？來縱走彰化八卦山8條步道還可摸彩

秋高氣爽，正是郊遊的好時機，彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈...

不再克難簡陋！日月潭國家水上運動中心主建物已完工

日月潭水上運動中心新建工程延冗多年，南投縣府持續爭取下，嶄新的主建物已接近完工階段，預定在今年10月完工，接下來完成消防...

盼下雨洗鹽塵防變電器爆炸？彰化里長砲轟台電不作為

彰化縣昨天中午以後小犬颱風風勢明顯減弱，二林地區昨晚卻發生變壓器爆炸又停電，3名仰賴氧氣維生的居家照護病人被急送醫院供氧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。