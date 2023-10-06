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公部門率先體適能檢測 永靖鄉長、鄉代會主席帶頭喊「拚了」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣衛生局推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，今天檢測列車來到永靖鄉公所，永靖鄉長魏碩衛（右一)帶領公所員工一起做體適能。記者林宛諭／攝影
彰化縣衛生局推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，今天檢測列車來到永靖鄉公所，永靖鄉長魏碩衛（右一)帶領公所員工一起做體適能。記者林宛諭／攝影

彰化衛生局推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，今天檢測列車來到永靖鄉公所，永靖鄉長魏碩衛帶領公所員工一起做體適能，魏碩衛做仰臥起坐時只能做3個，他笑說，平常大家工作勞累，有時會忽略體能與健康，他回去一定要再加強，也提醒大家重視自己的健康，要保持運動習慣。

衛生局規劃由公部門率先做起，推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，檢測列車開到全縣26個鄉鎮市公所參與，預計12月底前完成全部公所約1500人檢測，今天檢測列車來到永靖公所，不只公所成員，鄉代會主席林致安及多位鄉代也都參與做體適能檢測。

魏碩衛在做心肺功能運動檢測時還能有不錯表現，但做仰臥起坐時只能做3個，顯示腹部肌耐力不足，現場員工也為他加油聲不斷，他笑說，以前當兵時都跑五千公尺，以往也都有保持登山等運動，但選上鄉長後，可能公務較忙，運動量減少，做完體適能檢測，的確又提醒他要加強運動了。

林致安仰臥起坐能做38個，吳國隆等多位鄉代體適能也都不錯，林致安笑說，今天這麼多人來檢測，為了面子，他也「拚了」，檢測結果比他想像好，可見平時有運動有差。

彰化縣衛生局推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，今天檢測列車來到永靖鄉公所，永靖鄉長魏碩衛（右一)與多位鄉代和公所所員工一起做體適能。記者林宛諭／攝影
彰化縣衛生局推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，今天檢測列車來到永靖鄉公所，永靖鄉長魏碩衛（右一)與多位鄉代和公所所員工一起做體適能。記者林宛諭／攝影

運動 衛生局 彰化

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