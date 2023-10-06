彰化辦食農教育體驗 18條特色遊程深入鄉鎮產區

向下扎根食農教育，彰化縣政府10月14日至11月18日辦理系列食農教育體驗活動，打造18條食農體驗遊程，並於11月18日舉辦食農教育成果展，民眾參加任一遊程即可至成果展摸彩。

彰化縣政府結合農業部、各鄉鎮市農會、各級學校，10月14日至11月18日將辦理系列食農體驗主題活動，縣府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美出席致詞表示，週週有豐富食農體驗遊程，並於11月18日在田尾怡心園舉辦成果展，只要報名參加任一遊程即可至成果展抽獎。

王惠美表示，今年擴大辦理並以淨零碳排為概念，推出「低碳食農趣」系列活動，以縣內豐富農業資源打造18條富含教育意義、充滿趣味的食農遊程，透過實境教育及實作讓民眾了解彰化食物生產過程，進而安心且開心消費，並減少產地到餐桌運送旅程達到減碳目標。

農業部台中區農業改良場研究員兼祕書白桂芳出席說，曾聽聞有孩子不知道西瓜長在田裡，誤以為西瓜長在樹上，很高興與彰化縣政府共同推動食農教育，台灣有許多優良農特產品，但有些孩子只知道從冰箱拿水果，不知道水果長在哪裡，期望透過活動讓下一代更了解食物原產地、如何吃得健康，向下扎根食農教育。

縣府農業處表示，依不同場次，內容包含焢窯及製作芋頭粿、百香果凍、無花果乾、桑葚檸檬果醋、芭樂檸檬冰沙、番茄糖葫蘆、爆米香、鮮蔬壽司、甘草芭樂、咖啡渣除臭錠，及割韭菜、餵羊、餵牛、甘藷扦插及採收、非洲菊採花及插花體驗、採火龍果等。