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秋高氣爽何處去？來縱走彰化八卦山8條步道還可摸彩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（左3）與藝人「阿布」（左2）為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（左3）與藝人「阿布」（左2）為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　

秋高氣爽，正是郊遊的好時機，彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美說，透過這項健行活動，除了可以了解八卦山人文生態外，還有機會摸彩抽好禮，大啖在地美食，品味彰化八卦山的美。

縣長王惠美今天上午在彰化縣政府咖啡藝廊，與藝人阿布一起為「卦山大縱走 彰化兜兜圈」宣傳，王惠美表示，這次活動精選縣內8條景色優美的步道，從彰化的北到南都有，包括「八卦山天空步道」、「桃源里森林步道」自然生態豐富多元；「花壇大嶺巷步道」可飽覽桂花及茶花等；桐花秘境「芬園挑水古道」；適合全家大小登山健走的「員林藤山步道」；具挑戰性的「社頭中央嶺及十八彎古道」；市鎮田野景觀一覽無遺的「田中森林公園步道」；串聯彰化及南投兩地的進香古道「二水坑內坑步道」。

藝人阿布說，他對彰化縣非常熟悉，這次活動的步道中，已經走過八卦山天空步道，去年去田中馬拉松當加油團 ，再順道去田中森林公園登山步道，從稜線旁的欄杆看出去，可以將整片森林風景一覽無遺。彰化美食好吃又好玩，邀請大家來參加卦山大縱走，彰化兜兜圈活動，活動後嘗美食。

縣府城觀處表示，卦山大縱走系列活動共分為三部曲，第一部曲「登山健行抽好禮」，只要10月7日到11月30日活動期間，加入愛玩彰化官方line參與數位集章活動，每完成一條登山步道，就可以兌換登山禮，走完4條步道以上即可參加抽獎，獎品有Apple Watch、美利達折疊腳踏車、登山杖、露營休閒椅、行李箱套、台灣好行套票等多項登山休閒好禮。

第二部曲，「卦山大縱走小旅行」將在10月14日、10月28日、11月11日及11月18日，帶大家登山健行的同時，深度暢遊員林、彰化、社頭及田中，走訪在地文化景點、品嘗特色小吃。第三部曲，「在地店家優惠活動」，只要集章完登任一步道，即可享有17家特約店家優惠折扣或滿額贈禮。「卦山大縱走」活動網路報名：https://baguashan.mystrikingly.com/

彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（右手）與藝人「阿布」（左）為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（右手）與藝人「阿布」（左）為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美模擬走步道情境。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美模擬走步道情境。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（右1）與藝人「阿布」為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，縣長王惠美（右1）與藝人「阿布」為活動宣傳。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動。圖／縣府提供
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動。圖／縣府提供
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動。記者劉明岩／攝影　
彰化縣政府精選縣內8條景色優美的步道，10月7日起到11月30日推出「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動。記者劉明岩／攝影　

美食 王惠美 登山步道 天空步道 森林公園

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