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水綠廊道施工戀戀欒樹節傳停辦 溪湖公所急否認

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中颱小犬颳落彰化縣東螺溪畔台灣欒樹花朵，樹梢多為粉紅色蒴果。記者簡慧珍／攝影
中颱小犬颳落彰化縣東螺溪畔台灣欒樹花朵，樹梢多為粉紅色蒴果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪水綠廊道工程本（10）月2日開工，預計施工一年半，舉辦6屆的戀戀欒樹節能否繼續辦理產生變數；今年冠名主辦的溪湖鎮公所今天表示，明年仍由鎮公所主辦，沒聽說或想過停辦。

縣政府2日在溪湖鎮東螺溪欒樹綠色隧道，舉辦東螺溪水綠廊道工程開工動土典禮，及原生植群復育計畫簽署儀式，未來一年半內，將動用中央核定經費2.49億元建置8.3公里水綠慢行廊道；縣政府、富邦金控和臺灣山林復育協會三方合作，預計復育超過80種、種植約1萬6千株八卦山西側原生植群種原生苗木。

戀戀欒樹節一連舉辦6年，主場地位在東螺溪水綠廊道工程施工路段，今天活動前後已傳出戀戀欒樹節可能停辦兩年的風聲，許多民眾抱著今年觀賞綠廊道黃金雨，最快兩年後才能再看的心理，參加情況踴躍，一天活動約4千人次到訪，有不少是去年甚至前年來過的「回流客」。

戀戀欒樹節過去五屆由湖埔社區大學、彰化縣就業能力教育協會主辦，今年溪湖鎮公所首度接手，和就業能力教育協會共同主辦。溪湖鎮公所表示，明年鎮公所仍主辦戀戀欒樹節，原則上在原來的台灣欒樹綠色廊道舉辦，可能視施工進度移動活動區域，續辦計畫迄今沒變，沒聽說也沒想過停辦。

東螺溪水綠廊道工程涵蓋溪湖鎮、二林鎮、埔鹽鄉流域，為經濟部水利署「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」的一部分，縣長王惠美感謝立法委員謝衣鳯協助縣政府爭取，整體總經費核定7.65億元。

綠色隧道

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