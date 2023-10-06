小犬颱風百年僅見有風無雨也有事 彰化四萬戶大停電禍首曝

中颱小犬肆虐，「有風沒雨」被形容「百年僅見」 ，彰化沿海遭受鹽害及塵害的供電系統因無雨可清洗，造成4萬7460戶停電，台電公司表示，經台電人員搶修後，到今天中午為止，仍有1842戶未復電，主要集中在芳苑鄉及二林鎮，估計到下午5時前，可以全部修復。

台電公司表示，沿海地區因塵害及鹽害嚴重，容易造成供電系統絕緣不良，致電流洩漏，無法送電，台電每月都會針對沿海地區供電系統，以淨水清掃絕緣設備，如裝腳礙子、懸垂礙子、導線等片，將沾黏在絕緣設備上的粉塵及鹽塵沖刷乾淨，降低高壓電洩漏的情形，以利主幹線送電成功。

台電公司表示，小犬颱風這次在彰化、雲林、嘉義三個縣市沿海地區雖有強風肆虐，卻幾乎沒下雨，這是百年來僅見。尤其彰化位在濁水溪旁，東北季風夾帶大量沙塵及鹽塵至西濱沿海地區， 如果颱風帶來豪雨，多少可以清洗絕緣，但此次小犬颱風「有風無雨」，無法靠雨清洗絕緣，才造成停電嚴重。

台電指出，彰化縣此次小犬颱風共造成4萬7460戶停電，主要集中在福興鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、鹿港鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮及線西鄉等鄉鎮，尤以西濱沿海一帶最為嚴重，台電表示，搶修人員除了須在強風中處理回南風所增加的大量停電事故外，又面臨好不容易修復完成的線路，受鹽塵影響使得高壓電洩漏嚴重，無法送電成功的困境。

台電表示，針對鹽塵嚴重地區，台電彰化區處動員286人全力投入搶修，昨晚主幹線部分已修復完成，但分歧線或低壓線用戶仍有停電事故尚未排除，到今天中午為止，仍有1842戶未復電，主要集中在芳苑鄉及二林鎮，估計到下午5時前，可以全部修復。

台電呼籲，用戶如發現自家跟少數幾戶仍是停電狀態，可能是位在巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，會使復電速度較慢，台電仍會持續竭盡全力盡速恢復供電，如經台電公告已復電地區仍未來電，可以台電1911客服專線連繫，以利台電人員前往搶修，如果看到電線掉落或出現外露，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。