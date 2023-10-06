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不再克難簡陋！日月潭國家水上運動中心主建物已完工
日月潭水上運動中心新建工程延冗多年，南投縣府持續爭取下，嶄新的主建物已接近完工階段，預定在今年10月完工，接下來完成消防設施、綠建築及公共藝術等驗收裝修後，確定明年4月可完工啟用成，成為全國第一座內陸高山湖泊型水上運動訓練中心。
位於月牙灣的日月潭水上運動中心，是培育西式划船、輕艇選手搖籃，雖然擁有國際標準達2000公尺的比賽水道，潭水更無潮汐及水流的影響，絕對是亞奧運國家代表隊最佳的國家級水上運動訓練中心，但受限於用地取得問題，多年來運動員都是在臨時搭建的屋舍及艇庫內，沒有洗衣機的條件下，進行克難簡陋的訓練生活，沒有空調。
縣長許淑華上午視察後表示，南投縣於日月潭月牙灣水域組訓划船、輕艇運動逾30年，培養連續5屆奧運選手、獲得連續3屆亞運銀牌、國際賽獲得獎牌無數，日月潭水域環境優美且水色清澈，非常適合發展觀光及水上訓練活動，多年來已培養出很多國家級選手，代表台灣為國爭光，是培養全國划船、輕艇好手參加亞運奧運比賽最好的比賽訓練場地。
許淑華並說，日月潭水上運動中心主建物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手、教練休息室、教室、餐廳、艇庫等，完工啟用後，除提供南投縣各級划船、輕艇選手水域運動訓練外，也提供暨南國際大學、台灣體育運動大學、國家代表隊培訓場域，提升台灣的水上運動競技實力。
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