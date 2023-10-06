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盼下雨洗鹽塵防變電器爆炸？彰化里長砲轟台電不作為

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮的變壓器昨晚爆炸。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮的變壓器昨晚爆炸。圖／民眾提供

彰化縣昨天中午以後小犬颱風風勢明顯減弱，二林地區昨晚卻發生變壓器爆炸又停電，3名仰賴氧氣維生的居家照護病人被急送醫院供氧，二林鎮廣興里長詹金水氣得在個人臉書發文質疑台電平日沒務實保養，竟期待下雨清洗礙子，呼籲受害民眾向台電求償；台電今天回應表示，已全力不停搶修，可望今天下午5點前完成修復。

據了解，小犬颱風籠罩半個台灣，彰化縣停電戶集中沿海地區，二林鎮前天夜晚到昨天上午，有多名仰賴氧氣維生的居家照護病人被送醫或送到養護機構供氧，昨晚部分變壓器爆炸導致沒原本停電的區域停電，3名需氧維生的居家照護病人被送二林基督教醫院，二基和周圍居民都拔掉可暫時不用的電器插頭，以免電壓不穩傷害電器。

詹金水昨深夜在個人臉書發文，以「台電是提前慶祝國慶嗎？整晚都是磁爆聲！到處都是火光閃閃！真愛國愛民！」抨擊二林鎮昨晚有變壓器爆炸的狀況，質疑「一千多個日子沒颱風養成台電人員怠惰瀆職傲慢！」、「以掃到颱風尾你們就沒能力保護百姓權益」，二林鎮很多鎮民超過24小時沒水沒電，如果颱風真的進來怎麼辦？

詹金水發文表示，他昨天去台電兩趟，台電人員希望明（10月6日）下雨沖刷粉塵。詹金水認為，平常務實做好保養，百姓就不會受苦，因此抨擊台電「哪有人為該做的事是盼望天下雨？」如果下大雨農作物又遭殃，「是希望農民在二次傷害嗎？這是什麼邏輯？」

詹金水發文說，晚上（10月5日）10點30分地方政府解除防災應變後，如因台電該作為而不作為而導致人員財產損失傷害，「一起向台電求償！台電公司我們好聲好氣拜託你，也互相體諒勸告里民體諒你們真的很忙、很辛苦，是你們讓我們沒藉口替你們說話的。」

台電回應指出，彰化、雲林、嘉義三個縣市因小犬颱風有強風無雨，彰化區處位在濁水溪旁，東北季風夾雜大量鹽塵，線路除了回南風事故第二輪增加，因鹽塵造成線路修復卻部分試送失敗，較嚴重者昨晚一直持續到深夜試送失敗，台電人員已用淨水清掃礙子並全部幹線送電成功，台電不會期待下雨來排除事故，只有全力不停的搶修，主幹線已修復完成，分歧線或低壓線用戶仍有停電，今日下午5點前將完成搶修。

小犬颱風 停電 台電

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