台中梧棲6岔路口 機車待轉心驚驚

路口機車待轉區狀況不少，台中市梧棲區長春陸橋、民族路待轉區，靠近路中央，當地屬於6岔路口，騎士諷刺是「待撞區」；大里區國光路、大明路的待轉區，路中央有槽化線，騎士待轉時壓線就違規，直說「不知該怎麼騎」。

記者實際勘查，梧棲長春路、民族路口路面寬闊，機車得2段式左轉，陸橋下方的機車待轉區位置偏路中，離後方斑馬線有數公尺，因為當地是6岔路口，許多騎士不敢停在此處，怕會被交錯車流撞上。

不少騎士在社團討論，質疑該處是「待撞區」，而且待轉區旁有巷道，外地人騎到該路口，常不知該停哪裡待轉才安全。

大里區國光路、大明路口重新鋪路後，國光路中央畫設槽化線，騎士走大明路若要左轉，得在國光路待轉，但騎車動線卻被槽化線擋住，後方又是斑馬線，只要壓線就違規，不少騎士行經該路口不得不壓線，抱怨「強迫開罰嗎？」、「不知道該怎麼過」。

交通局表示，梧棲長春陸橋下方為6岔路口，橋下的待轉區供民族路左轉長春路使用，因為待轉區後方還有中山路田尾巷，若往後退縮，騎士動線得右轉再迴轉，反而不便；該路口已設置特殊燈號，將與公所再次會勘，確保騎士安全。

另外，大里區國光路、大明路口的槽化線，當初畫設時是為保護行人，但實際運作上有落差，導致騎士違規壓線，現已塗銷部分標線，讓待轉機車動線更順暢。