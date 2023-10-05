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影／小犬颱風影響…日月潭刮8級強陣風 水上作業平台被吹到湖中央
日月潭一座大型水上工作平台，今天被8級強陣風吹斷繩索，一度從月牙灣飄到潭中央的水社碼頭附近，不少觀光船船家看到都閃避而行，大喊「四處撞，太危險了！」日管處表示，作業平台是施工廠商所有，受強風影響，被吹到1000公尺外的湖面是極少發生的情形，已籲知廠商盡快拖回原處。
小犬颱風外圍環流來勢洶洶，日月潭上午起颳起8至10級的強陣風，不只環潭公路一度出現多處樹倒，甚至壓垮台21線環潭公路的台電電線桿，更有遊客拍下強風吹襲日月潭面的畫面，中央山脈而來的強風，受颱風環流沉降氣流影響出現焚風，讓遊客反映「日月潭上午風很大，且溫度高又乾燥，吹得讓人受不了，尤其是鼻子很不舒服。」
中午過後，日月潭在強調持續吹襲下，觀光遊艇船家突然發現潭面上竟飄來一座大型水上工作平台，經詢問才知是從月牙灣飄了近千公尺而來的廠商作業平台，可能是固定繩索被吹斷而飄到水社碼頭附近，廠商立刻委託觀光船業者協助前往拖回，目前暫放在碼頭區，等待颱風過後再行安置。
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