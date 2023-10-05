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小犬颱風環流沉降影響…南投吹焚風 武界溪床現塵捲風

中央社／ 南投縣5日電

颱風小犬環流沉降影響，南投部分地區吹焚風，武界濁水溪床也出現「塵捲風」，日月潭氣象站表示，塵捲風是地表加熱增溫不均產生尺度很小的旋風，將塵土和細小物體捲到空中。

颱風小犬來襲，中央氣象署上午針對南投縣發布高溫資訊，颱風環流沉降影響，南投縣已有局部焚風發生，今天白天為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現機率；日月潭氣象站進一步表示，國姓測站上午10時40分觀測到37.9度高溫，打破2016年建站以來高溫紀錄。

日月潭今天無雨，下午陣風約5級至8級，陳姓居民表示，原以為颱風天陰涼舒適，但今天體感很熱、風很大且是乾熱風，讓人感覺不舒服；除埔里鎮沙塵「漫天飛舞」，仁愛鄉武界濁水溪床也出現灰色沙塵隨風往天上捲，拍攝者直呼「龍捲風、不知道會持續多久」。

對此，日月潭氣象站表示，武界出現為「塵捲風」，尺度與威力比龍捲風更小，通常發生在大晴天，塵捲風是地表加熱增溫不均時，在近地面氣層中產生尺度很小的旋風，將塵土和一些細小物體捲到空中形成「塵柱」，直徑通常只有幾公尺，持續時間也僅約數分鐘。

南投埔里、國姓、日月潭等地今天氣溫偏高且吹熱風，如日月潭最高溫達30度、埔里36度，日月潭氣象站指出，武界出現塵捲風現象與颱風環流沉降影響有關，乾熱的風易在溪床產生塵捲風或「風飛沙」。

日月潭 高溫 颱風

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