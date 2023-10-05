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小犬來襲南投未傳災情 另類受災戶縣府這樣補償

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
小犬颱風未在南投造成災情，縣長許淑華仍提醒山區居民注意安全。圖／南投縣政府提供
小犬颱風未在南投造成災情，縣長許淑華仍提醒山區居民注意安全。圖／南投縣政府提供

小犬颱風來襲，南投縣長許淑華說，除了零星路樹倒塌已處理完畢，南投縣尚無災情傳出；南投世界茶業博覽會將在7日登場，希望小犬颱風對南投的影響降到最低，也請易受災山區注意防範，平安度過小犬颱風。

許淑華今天主持防災會議，她說，8月至今，數次颱風登陸台灣，南投縣各單位已有應變措施。小犬颱風登陸前，信義、仁愛等山區已事先進行人員撤離，並開啟避難處所，機具及乾糧儲備也都就緒。

南投縣擔心山區雨量可能過大，昨晚風勢強勁，但今天減緩，目前雨量不大，災害應變中心仍維持一級開設，隨時掌握狀況。

受到颱風影響，第46屆日月潭集團結婚取消，被稱為另類受災戶，許淑華說，30對新人有17對入住日月潭，在天氣狀況許可下，還是會去日月潭拍照，縣府也為新人準備禮物，縣府也會討論邀請新人到南投度蜜月，欣賞沒有颱風的風光山色。

據氣象署預估，南投縣3日8時至6日24時平地總雨量小於80毫米，山區總雨量為200至300毫米，各鄉鎮市皆無淹水及土石流警戒，但到6日22時為止，玉山國家公園、太魯閣國家公園公告縣內登山路線、河川水域皆進行管制，禁止前往。

交通部分，仁愛鄉新武界橋預防性封閉，埔里鎮守城橋待修期間禁止通行；仁愛鄉投85線7.9K進行預防性封閉，採時段管制通行，夜間則禁止通行。

小犬颱風未在南投造成災情，縣長許淑華仍提醒山區居民注意安全。圖／南投縣政府提供
小犬颱風未在南投造成災情，縣長許淑華仍提醒山區居民注意安全。圖／南投縣政府提供

小犬颱風 雨量 南投 許淑華

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