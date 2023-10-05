聽新聞
test
0:00 / 0:00
首屆媽祖杯台灣茶王賽 178組爭茶王、11月供奉湄洲媽
首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文化論壇送往中國湄洲媽祖祖廟供奉。廟方舉辦「向媽祖敬茶」團拜儀式，主辦的台灣茶葉運銷合作社指出，盼透過民間及宗教力量，將台灣茶葉打入中國市場，照顧台灣茶農。
中國湄洲媽祖廟今年邀請台灣茶葉運銷合作社主辦「2023年媽祖盃台灣茶王賽」，豐原慈濟宮配合賽事，上午由台茶運銷合作社理事主席杜西銓率領合作社理監事、慈濟宮主委陳誌鋒等人，舉行「向媽祖敬茶」團拜儀式，向媽祖獻呈台灣高山茶，祈求媽祖選出今年高山茶茶王。
媽祖盃台灣茶王賽以海拔1000公尺以上的高山茶為主，首屆吸引178位茶農參賽，60名參加決賽，10月中旬公布台灣高山茶茶王，得獎茶葉將在11月中國舉辦的第8屆媽祖文化論壇，送至湄洲媽祖祖廟供奉展示。
台灣茶葉運銷合作社經理吳智中表示，台灣生產茶葉有七成為烏龍茶，其中7七成來自台中、嘉義及南投3個縣市，一般種植在海拔1000公尺以上的茶葉就稱高山茶，主要產地包括梨山、阿里山、玉山、杉林溪等。
立委江啟臣、市議員張瀞分等人出席，江啟臣說，台中市和平區高山茶全國知名，茶農各展特色與競爭力，希望在媽祖見證下產生第一屆台灣茶王，帶動台灣茶的名聲及競爭力，喝茶要配餅，台中的餅也有名，祈求媽祖將來能舉辦餅王比賽，將茶與餅結合，成為台中的特色及文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言