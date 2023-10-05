快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆媽祖杯台灣茶王賽 178組爭茶王、11月供奉湄洲媽

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文化論壇送往中國湄洲媽祖祖廟供奉。圖／豐原慈濟宮提供
首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文化論壇送往中國湄洲媽祖祖廟供奉。圖／豐原慈濟宮提供

首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文化論壇送往中國湄洲媽祖祖廟供奉。廟方舉辦「向媽祖敬茶」團拜儀式，主辦的台灣茶葉運銷合作社指出，盼透過民間及宗教力量，將台灣茶葉打入中國市場，照顧台灣茶農。

中國湄洲媽祖廟今年邀請台灣茶葉運銷合作社主辦「2023年媽祖盃台灣茶王賽」，豐原慈濟宮配合賽事，上午由台茶運銷合作社理事主席杜西銓率領合作社理監事、慈濟宮主委陳誌鋒等人，舉行「向媽祖敬茶」團拜儀式，向媽祖獻呈台灣高山茶，祈求媽祖選出今年高山茶茶王。

媽祖盃台灣茶王賽以海拔1000公尺以上的高山茶為主，首屆吸引178位茶農參賽，60名參加決賽，10月中旬公布台灣高山茶茶王，得獎茶葉將在11月中國舉辦的第8屆媽祖文化論壇，送至湄洲媽祖祖廟供奉展示。

台灣茶葉運銷合作社經理吳智中表示，台灣生產茶葉有七成為烏龍茶，其中7七成來自台中、嘉義及南投3個縣市，一般種植在海拔1000公尺以上的茶葉就稱高山茶，主要產地包括梨山、阿里山、玉山、杉林溪等。

立委江啟臣、市議員張瀞分等人出席，江啟臣說，台中市和平區高山茶全國知名，茶農各展特色與競爭力，希望在媽祖見證下產生第一屆台灣茶王，帶動台灣茶的名聲及競爭力，喝茶要配餅，台中的餅也有名，祈求媽祖將來能舉辦餅王比賽，將茶與餅結合，成為台中的特色及文化。

首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，廟方舉辦「向媽祖敬茶」團拜儀式。圖／豐原慈濟宮
首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，廟方舉辦「向媽祖敬茶」團拜儀式。圖／豐原慈濟宮

媽祖 茶葉 慈濟 台中市

延伸閱讀

二林文化季長達一個月！葡萄酒評鑑、晚會、藝文展陸續登場

網路美女甜言蜜語賣茶葉 中年大叔暈船險成肥羊

史上第一次 「粉紅超跑」白沙屯媽祖國慶來嘉贊境賜福

這廟宇求子燈花超靈驗 丁姓夫妻喜獲「5男1女」帶3歲女還願

相關新聞

首屆媽祖杯台灣茶王賽 178組爭茶王、11月供奉湄洲媽

首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文...

小犬狂吹 彰化唯一公家機關災損今無法修復

中颱小犬橫掃彰化沿海，芳苑鄉公所北邊停車棚的鐵皮屋頂今天被掀走，成為彰化縣第一個發生颱風災損的公務單位，此外，芳苑鄉王功...

小犬颱風狂掃…台中龍井變電箱爆炸 烏日看板倒塌

小犬颱風昨晚強風狂掃台中，尤其海線出現近11級強陣風，造成電力災情嚴重，台電台中區處搶修人員連夜搶修，其中龍井區福建宮廣...

小犬太兇！中市百件樹倒七人送醫 盧秀燕疾呼：別出門

中颱「小犬」為台中帶來強勁風勢，市府宣布今停止上班課，中市府統計，至今已發生358件路樹倒塌，另有7人送醫。盧秀燕今早與...

小犬發威 台中停電增至2萬多戶 台電盼晚上10時全數復電

小犬颱風發威，台電台中區處統計，截至今天下午1時，造成台中地區曾經停電戶已達20245戶，並持續影響台中沿海地區，使得梧...

台中颱風假有風無雨 百貨逛街車龍塞爆七期

「小犬」颱風今早登陸台灣，台中從前天狂風不斷，市長盧秀燕宣布今停班課，但今天一早除強風外，無降雨，甚至可見合旬陽光；台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。