首屆媽祖杯台灣茶王賽 178組爭茶王、11月供奉湄洲媽

首屆「媽祖盃台灣茶王賽」今在台中市豐原慈濟宮登場，共178組茶農爭奪高山茶王美名，將選出25組優勝茶葉，並於11月媽祖文化論壇送往中國湄洲媽祖祖廟供奉。廟方舉辦「向媽祖敬茶」團拜儀式，主辦的台灣茶葉運銷合作社指出，盼透過民間及宗教力量，將台灣茶葉打入中國市場，照顧台灣茶農。

中國湄洲媽祖廟今年邀請台灣茶葉運銷合作社主辦「2023年媽祖盃台灣茶王賽」，豐原慈濟宮配合賽事，上午由台茶運銷合作社理事主席杜西銓率領合作社理監事、慈濟宮主委陳誌鋒等人，舉行「向媽祖敬茶」團拜儀式，向媽祖獻呈台灣高山茶，祈求媽祖選出今年高山茶茶王。

媽祖盃台灣茶王賽以海拔1000公尺以上的高山茶為主，首屆吸引178位茶農參賽，60名參加決賽，10月中旬公布台灣高山茶茶王，得獎茶葉將在11月中國舉辦的第8屆媽祖文化論壇，送至湄洲媽祖祖廟供奉展示。

台灣茶葉運銷合作社經理吳智中表示，台灣生產茶葉有七成為烏龍茶，其中7七成來自台中、嘉義及南投3個縣市，一般種植在海拔1000公尺以上的茶葉就稱高山茶，主要產地包括梨山、阿里山、玉山、杉林溪等。