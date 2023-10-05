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小犬颱風狂掃…台中龍井變電箱爆炸 烏日看板倒塌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電搶修人員在台中市龍井區中山二路搶修高壓斷線。圖／台電台中區處提供
台電搶修人員在台中市龍井區中山二路搶修高壓斷線。圖／台電台中區處提供

小犬颱風昨晚強風狂掃台中，尤其海線出現近11級強陣風，造成電力災情嚴重，台電台中區處搶修人員連夜搶修，其中龍井區福建宮廣場變電箱在今天凌晨0時許爆炸停電，造成福田里全里停電，搶修1小時後復電；大肚今天上午有路樹倒塌、烏日區有大型看板倒塌阻道，都已移除，恢復通行。

龍井區公所表示，今天凌晨0時許，獲報龍井區南寮巷福建宮廣場變電箱爆炸，造成福田里全里大停電，經台電搶修人員搶修，在1小時後復電。

大肚區公所表示，頂街里華山路今天上午9時許有路樹倒塌，公所緊急派員鋸除、移走，在今天上午11時恢復道路順暢，未造成民眾受傷。

烏日區公所指出，今天上午9時18分許，東園里溪南路一段有大型廣告看板被風吹倒，影響道路通行，立即派員搶修移除，在今天上午10時39分恢復道路通行。

停電 爆炸 路樹 小犬颱風 台電

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