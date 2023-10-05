小犬太兇！中市百件樹倒七人送醫 盧秀燕疾呼：別出門

中颱「小犬」為台中帶來強勁風勢，市府宣布今停止上班課，中市府統計，至今已發生358件路樹倒塌，另有7人送醫。盧秀燕今早與一級首長舉行線上會議，表示颱風狀況難測，預估台中今會脫離警戒區、風雨漸小，但颱風過境後挾帶的豪雨，不容忽視，呼籲市民「非必要不要外出」。

盧秀燕表示，台中市今仍在警戒區內，雖停班課，但公務體系同仁仍留守、搶救災害、協助復健等工作，不能鬆懈，守護市民安全。

盧秀燕也提到，請氣象相關單位，包含水利、消防等局處，密切注意颱風動態，並即時通報市府，發布即時訊息，讓民眾有所防範。

盧秀燕強調，颱風警報尚未解除，希望大家儘量留在家裡，強陣風帶來的意外災害不可預測，「不要掉以輕心」。

消防局表示，根據小犬颱風災情統計，截至今12時止，共計715 件，包含民生、基礎設施計共計147件，道路、隧道災情1件；路樹災情共358件；建物毀損65件；廣告、招牌災情有82件；環境汙染1件；積淹水1件；其他災情60件，目前已處理完成計383件，其餘各案件均陸續處理中。

消防局提到，此次颱風期間，通報救護送醫者有7人，含1名8旬老嫗OHCA，疑似在家中大量出血倒臥地上，清晨才被發現，送大甲光田醫院搶救，是否因颱風影響仍待調查。