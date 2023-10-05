台中颱風假有風無雨 百貨逛街車龍塞爆七期

「小犬」颱風今早登陸台灣，台中從前天狂風不斷，市長盧秀燕宣布今停班課，但今天一早除強風外，無降雨，甚至可見合旬陽光；台中百貨業者也紛紛宣布正常營業，不少民眾趁著天氣不錯，出門逛街，七期的「百貨車龍」再現。

中颱「小犬」變瘋狗，台中新光三越中港店昨晚難敵強勁風勢，大門玻璃遭「吹爆」，滿地碎玻璃嚇壞不少民眾，但館方緊急修復，今正式開門營業，迎接首日周年慶檔期。

館方今提早半小時開門營業，不少民眾趁颱風假「有風無雨」，上午10時30分就聚集門口，而中港路、惠文路陸續有車潮湧入，直至11時，「百貨車龍」再次出現，欲從惠中路進入百貨的民眾，回堵到台灣大道上，車龍一路延伸至惠來路。

台中昨尚未宣布放颱風假時，有網友在網路上發文，表示上個月颱風假無風無雨，現在台中風大的跟什麼一樣，這次應該要放了，拜託打破「台中每次放假無風無雨、放完就風雨交加」的魔咒。今早的好天氣，則讓不少網友表示，「台中是不是幸福城市？」「台中風和日麗，要去哪裡玩較好？」等。