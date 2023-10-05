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不捨埔里紅甘蔗式微 移居青年林智馨重現手工製糖

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化局與埔里青年合作，重現傳統大灶熬煮製糖過程。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局與埔里青年合作，重現傳統大灶熬煮製糖過程。圖／南投縣文化局提供

南投埔里鎮除是茭白筍產地，也曾以紅甘蔗聞名，除了可以鮮食，還有舊式糖廍，以人力壓榨方式製造紅糖。埔里鎮民林智馨和南投縣文化局合作，重現手工製糖煮糖過程，讓更多民眾認識埔里鎮製糖的歷史。

埔里盆地得天獨厚，一年四季少有強風，種植的甘蔗主要為「紅甘蔗」，與一般製糖的白甘蔗不同，紅甘蔗呈現紫色，水分多、纖維細特別挺直，滋味香甜多汁。曾經為了載運甘蔗鋪設鐵軌，火車是埔里重要交通工具。但隨著全球化，埔里甘蔗逐漸沒落，種植面積愈來愈縮減，現僅集中在籃城社區。

林智馨婚後隨丈夫移居埔里鎮大城里，偶然與鄰居閒聊中，才知道埔里除了聞名的「美人腿」茭白筍外，也曾以甘蔗與製糖聞名，有大面積的蔗田、舊式糖廍以及埔里社製糖所。

但現在年輕人對這段歷史幾乎陌生，為了保存埔里食農文化，林智馨參與南投縣文化局「社區營造點計畫」，舉辦「蔗裡有糖」手工製糖活動。

活動地點在大城里光明路一棟老屋前埕處，有「啃甘蔗」、「甘蔗俚語饗宴」、「吃黑糖甘蔗冰」，再到「手炒黑糖爆米香」，緊扣甘蔗與糖的主題，讓大家從聽、從做、從吃認識體驗埔里這項甜蜜的農產。

製糖專家劉妙華手把手指導民眾，利用紅甘蔗以傳統柴燒大灶將甘蔗汁熬煮製糖，在手作製糖的過程中，體驗早年製糖的氛圍。

甘蔗田因遮蔽性佳，生活著多樣昆蟲，成為鳥類最愛的覓食環境，每年冬末春初，冬候鳥如黃鶺鴒、家燕等前來棲息繁殖，籃城社區規畫賞鳥行程，紅甘蔗再度豐富埔里社區文化特色。

南投縣文化局與在地青年合作，重現祡燒大灶熬煮製糖過程。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局與在地青年合作，重現祡燒大灶熬煮製糖過程。圖／南投縣文化局提供

甘蔗 埔里 南投

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