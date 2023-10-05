小犬吹毀農作物 花生苗成咖啡色...農民：比被男朋友劈腿還心痛
中颱小犬到目前為止有風無雨，彰化縣沿海農作物受損嚴重卻無法防範風災，農民哀鴻遍野，有的說走一趟農園看見災損「比被男朋友劈腿還難過」；縣政府農業處表示，今天不上班，農民先拍照保全證據，明天鄉鎮公所農業課會派員勘災也會拍照，屆時農民的照片可供佐證。
台電公司統計，彰化縣停電戶集中二林鎮、芳苑鄉、福興鄉，合計3萬2561戶，搶修復電1萬9646戶，還有1萬2915戶停電，預計今晚11點前修復。
芳苑鄉除了行道樹傾倒，還有招牌砸中路邊一輛汽車，黃姓鄉民被強風掀起的住家屋頂鐵皮砸傷頭部和手臂，幸好輕傷。鄉長林保玲說，鄉內受損較嚴重的是落花生、地瓜、芝麻等農作物，昨天午後到現在的陣陣強風吹乾葉子，可能無法收成。
農民在Line群組交流災情「花生苗都成咖啡色」、「 你苦瓜怎麼？」「我的苦瓜全軍覆沒」、「我們的空心菜、小松菜直接吹乾」、「心在滴血」，有農民留言「來田裡走一圈，比男朋友劈腿心還更痛。」結論是「大家都躲不過」、「農民好可憐。」
縣政府農業處指出，花生、地瓜、芝麻等露天種植的農作物無從預防強風，目前接到災情通報僅知災損嚴重，花生和地瓜的葉子被吹乾就整株枯死；今天鄉鎮公所沒上班無法查估面積，農民可先拍照存證。
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