梧棲機車待轉區被傳為「待撞區」 中市府回應了

台中市梧棲區長春路與民族路口設有4處機車待轉區，其中一處待轉區格，設置點接近路中，被諷刺為「機車待撞區」，許多騎士不敢停在此格，反而停在後方停止線，台中市交通局今天說明，待轉區是為讓機車待轉往長春路使用，交通局將與梧棲區公所現勘檢視，並研議交通管制設施調整可行性。

網傳梧棲區長春路與民族路口有「機車待撞區」，記者騎車實地勘查，發現該路口路面大，機車都需二段式左轉，共設有4處機車待轉區，從沙鹿區長春陸橋往下坡路段，接到梧棲區長春路和民族路口時，此方向的機車待轉區設置位置偏路中，許多騎士不敢停在此處。

有多位騎士在網路討論，此待轉區等於是「待撞區」，太接近路中，待轉區旁有小巷道，外地人騎到此處路口，常不知要停在哪裡待轉才安全。