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彰化停電6需氧病人急送醫 中颱小犬沿海肆虐 農作毀損

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉的芝麻被小犬吹倒，收成堪虞。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
彰化縣芳苑鄉的芝麻被小犬吹倒，收成堪虞。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供

中颱小犬暴風圈籠罩彰化縣，沿海地區紛傳災情，二林和芳苑兩鄉鎮除了行道樹、工地圍籬傾倒，從昨晚7點多開始陸續停電到現在，至少6名需要使用氧氣的病人被家人緊急送往醫院繼續醫治；停電戶數還在統計中，民眾都能共體時艱，趕快把冰箱中不耐放的冷凍食物拿出來加熱當午餐。

二林鎮廣興里長詹金水今天表示，小犬風大吹落電纜線，二林地區幾乎每里都有停電戶，昨晚到現在已有多名需要氧氣的病人被送到醫院醫治，整夜不時傳出救護車飛馳而過的警笛聲；瞬間強風吹得電纜線亂「甩」，如果靠近很危險，所以民眾能體諒台電工程人員暫時無法修復，要等風勢減弱再搶修，現在停電戶各自設法度過無電生活。

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐說，小犬颱風有風無雨，徹夜吹強風已使花生葉枯乾，正在開花的芝麻和水稻無法結籽結穗，二期稻穀可能出現很多未飽穗的「空包彈」，將影響農民收益，希望農政單位能派員勘災並給予災害救助。

沿海地區多處工地安全圍籬和行道樹傾倒，台一線漢寶路段就倒了4棵樹齡10多年的黃槿，一律往南邊倒，鄭鵬豐出動村民移走路倒樹木。工地方面，二林鎮儒林公園的公共工程安全圍籬一半傾斜、一半倒下，多棵熱帶榕從根部以上折斷，幸未傷害人車。

小犬颱風吹倒彰化縣二林鎮多處行道樹。記者簡慧珍／攝影
小犬颱風吹倒彰化縣二林鎮多處行道樹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮的公共工程安全圍籬被小犬颱風吹倒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮的公共工程安全圍籬被小犬颱風吹倒。記者簡慧珍／攝影
台電人員昨晚到今天清晨搶救可搶救接通輸電的電纜。圖／台電提供
台電人員昨晚到今天清晨搶救可搶救接通輸電的電纜。圖／台電提供

小犬颱風

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