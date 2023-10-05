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小犬颱風來襲釀災 南投廬山塔羅灣溪便道遭沖毀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
小犬颱風為南投山區帶來風雨，仁愛塔羅灣溪便道今晨沖毀，往返廬山、馬赫坡等部落交通暫時中斷。圖／仁愛鄉公所提供
小犬颱風為南投山區帶來風雨，仁愛塔羅灣溪便道今晨沖毀，往返廬山、馬赫坡等部落交通暫時中斷。圖／仁愛鄉公所提供

南投仁愛鄉塔羅灣溪先前因卡努颱風暴漲，湍流及大量淤砂損毀通往對岸及馬赫坡部落的溫泉橋，災後水利署第四河川局持續清淤，並架設涵管便道，恢復交通；但小犬颱風今帶來降雨，便道又沖毀，當地公所表示，已通知廠商評估後續搶通。

8月的卡努颱風帶來暴雨，重創南投仁愛鄉，其中塔羅灣溪不僅暴漲，上游集水區土砂大面積崩塌致嚴重淤積，甚至將往返廬山、馬赫坡等部落的溫泉橋沖毀淹沒，馬赫坡部落對外交通因此一度中斷，第四河川局為此清淤，並修築便道。

近期小犬颱風進逼襲台，仁愛山區又見雨勢，今也傳出災情，當地居民說，昨晚至今晨風雨其實不大，但塔羅灣上游集水區仍有降雨，所以一早起來發現涵管便道又被上漲溪水吞沒了大半，往返後山馬赫坡部落交通就又斷了。

仁愛鄉公所則表示，已通知開口契約廠商，但能否及時搶通仍在評估中，同時提醒民眾目前鄉內風雨雖還不明顯，但切勿輕忽，仍應避免靠近溪床，以確保安全。

小犬颱風為南投山區帶來風雨，仁愛塔羅灣溪便道今晨沖毀，往返廬山、馬赫坡等部落交通暫時中斷。圖／仁愛鄉公所提供
小犬颱風為南投山區帶來風雨，仁愛塔羅灣溪便道今晨沖毀，往返廬山、馬赫坡等部落交通暫時中斷。圖／仁愛鄉公所提供

小犬颱風

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