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影／海線風很大 台中童醫院和光田醫院調整服務時間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院今天因颱風，服務時間有調整。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院今天因颱風，服務時間有調整。圖／童綜合醫院提供

台中市政府宣布今天台中市停班停課，台中海線今天風強，光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區，因應小犬颱風來襲，颱風天開設特別門診，兩院上、下午僅開內、外、婦、兒、骨、耳鼻喉、中醫診，夜間停診，急診、住院、開刀、檢查等單位仍維持正常服務。

光田醫院表示，若有就醫需求，可撥打以下電話確認24小時服務專線︰

沙鹿總院 04-2662-5111分機9

大甲院區 04-2688-5599分機9

因應小犬颱風來襲，台中童綜合醫院今天門診停診，B1健檢中心、高檢中心停止作業。洗腎、住院、手術及各檢查室作業照常，慢箋領藥服務時間為上午8點30分到中午12點30分，急診室24小時不打烊，童醫院急救專線:0800-557-995

小犬颱風 台中市 停班停課

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