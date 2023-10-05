中市一建案鷹架砸落在眼前 騎士批工安未落實

台中市南屯區一處建案工地前天上午驚傳意外，一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，險砸中一名機車女騎士；她將經過畫面貼上網路，認為在中捷事故後，更應加強工地安全？否則會再釀出重大事故。中市都發局表示，將依法裁處業者1.8萬元，並限期改善，若再有物料掉落，將勒令停工。

女騎士指出，前天上班時差點被掉落鷹架砸到，她沒有受傷，卻飽受驚嚇，建築鐵件從高處掉落，一旦砸到人就是嚴重傷亡，台中捷運事故後，建築工地安全仍未落實，希望大家要求建商重視公安，市政府更應嚴格把關工地安全。

據了解，該建案為國泰THE PARK，為地下3層、地上23層集合住宅新建工程；都發局調查，工地掉落鷹架配件，無人員受傷，並在10分鐘內移除，但鷹架掉落違反建築法規定，依法裁處1.8萬，也將再赴現場稽查。

都發局表示，建築工地除依建築法規定應有安全維護、防範危險的適當設備或措施外，亦應依照營造安全衛生設施標準，做好工程風險評估，避免類似意外再度發生，也將針對該工地加強稽查，再有重大疏失，將勒令停工改善。