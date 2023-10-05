南投清境2停車場 11月起收費

南投縣清境農場是熱門景點，但周邊停車空間有限，假日經常一位難求，甚至遭長時間占用；為提高停車周轉率，清境商場及小瑞士花園停車場預計11月起改採計時收費，小型車每小時50元，改善停車秩序。

清境農場海拔1800公尺，是國內知名避暑勝地，飼養綿羊和馬匹，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看「綿羊秀」、「馬術秀」等演出。統一集團經營的清境商場、小瑞士花園是當地最大的兩處停車空間。

過去為方便遊客使用清境商場、小瑞士花園停車免費，但隨遊客人數增加，每到假日兩個停車場經常爆滿，甚至還有露營車、車宿族等長時間占用，甚至一停就是一整天，嚴重影響其他遊客停車權益。

為遏止占用停車格，並提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場最近正加緊建置智慧電子化停車設施，部分停車格暫停開放，預計11月起委外經營實施停車收費，停車場已貼出收費公告，免費停車將成過去式。

依據停車場收費公告，清境商場、小瑞士花園停車場將採用車牌辨識系統，24小時計時收費，小型車每小時收費50元，大型車每小時100元，停車時間前半小時免費，停車逾1小時以上，以每半小時累算計費。

大多數遊客認為，使用者付費很合理，不用為找不到地方停車苦惱；也有遊客認為，1小時收費50元有點貴，恐影響民眾到清境旅遊意願。據了解，業者將研議消費折抵停車費等措施，避免影響遊客消費意願，同時改善停車格遭占用的問題。