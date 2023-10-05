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台中國慶升旗、焰火秀 各有看點

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲趙容萱／台中報導
國慶焰火邀請馬來西亞籍方庭良，帶來國際級扯鈴秀。圖／台中市文化局提供
國慶焰火邀請馬來西亞籍方庭良，帶來國際級扯鈴秀。圖／台中市文化局提供

今年國慶焰火在台中，36分鐘焰火秀成了國慶一大亮點；台中市國慶升旗典禮也邀U12世界盃選手葉壘、羅宇彥及陳昶叡，搭配60名消防隊員展護巨幅國旗進場，市府廣場也有迷你熱氣球升空，讓市民從早到晚沉浸在光輝閃耀的國慶盛典中。

台中市國慶升旗典禮在台灣大道市政大樓廣場舉行，活動主視覺採紅藍白「國旗三原色」，雙十LOGO以國旗元素藍、紅雙色交織而成；並邀今年榮獲U12世界盃少棒錦標賽亞軍成員，台中中山國中葉壘、羅宇彥及陳昶叡領唱國歌。

國慶紀念品「開罐器冰箱貼」融入國旗視覺，升旗典禮當日上午6時30分限量發放。民政局表示，今年全市國旗插掛數量達1.6萬面，是去年兩倍，台中市區處處可見旗海飄飄的壯觀場面。

國慶焰火在中央公園施放，10月9日、10日連續兩天活動，除36分鐘焰火秀外，主舞台區更邀請藝文團隊及知名藝人演出，另有扯鈴、默劇、雜耍等10組全台街藝好手，在民眾觀賞區與民眾互動演出。

台中市府表示，中央公園周邊凱旋路、中科路、經貿路及經貿五路等，10日凌晨0時至10日22時道路管制，請用路人遵循指引牌，並依交管人員指揮前往會場。

烏日警分局因應國慶焰火在台中，以及國慶連假收假潮，高鐵台中站周邊交通尖峰時段為當晚6時至11時。警方在高鐵站區周邊道路採分流措施，並新增2處下車點，安排逾百名警力、義消和保全人員疏導交通，籲請民眾配合，維持交通順暢。

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