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台鐵田中支線接高鐵 盼2025動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
立委陳素月（右）召開「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」說明會，國民黨立委參選人鄭俊雄（左）提出不同意見，場面一度火爆。記者林宛諭／攝影
立委陳素月（右）召開「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」說明會，國民黨立委參選人鄭俊雄（左）提出不同意見，場面一度火爆。記者林宛諭／攝影

高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」規畫說明會昨天在田中火車站舉行，總長3.1公里總經費29億多元，希望在2025年動工，讓高鐵與台鐵有效串連，增加台鐵集集線運載量，讓南彰化和南投交通更便利，帶動地方發展。

台鐵副局長陳仕其說，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」將無縫串連高鐵彰化站到台鐵田中站、二水站、集集線觀光廊帶，帶動觀光人潮。田中支線已進入細部設計，預定2025年開工，2029年底完工，新田中車站將以空橋方式串連高鐵彰化站。

立委陳素月說，台鐵田中站和高鐵彰化站沒有共構，將以支線方式銜接，目前完成綜合規劃，通過核定，也能串連台鐵集集支線，讓南彰與南投交通更便利。

國民黨立委參選人鄭俊雄與前立委陳朝容則質疑，台鐵都在高架化，田中支線卻反其道而行。而支線行經復興路與員集路是市區主要幹道，民眾需久候平交道，形成交通瓶頸。

鄭俊雄建議，在田中鎮與社頭鄉增設轉運站，並爭取纜車或空中走廊進出轉運站，相較交通部規畫案，還可節省21億元以上經費。

陳仕其表示，台鐵也評估過設轉運簡易站，但腹地太小，且緊臨高鐵橋墩，並不適合。陳素月說，地方提簡易站周邊並無公有地，需大量徵用民地，造成雙義路口交通問題。

陳素月說，地方希望高架化，但配合款需10%以上，彰化縣政府能不能負擔？田中支線已完成綜合規劃，也有經費，現在不做，未來可能沒機會。若有田中支線，台鐵田中站將成為南彰化交通觀光門戶，希望大家專重專業，促成田中支線盡速完成。

台鐵 高鐵 集集 南投 火車站 社頭鄉 交通部 纜車

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