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台中四方電巴又欠薪駕駛醞罷工 交通局初步化解擬備案

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
四方電巴公告二度付不出員工薪資，客運駕駛醞釀10月6日罷工，交通局緊急協調，化解罷工危機。圖／聯合報系照片
四方電巴公告二度付不出員工薪資，客運駕駛醞釀10月6日罷工，交通局緊急協調，化解罷工危機。圖／聯合報系照片

四方電巴公司積欠員工薪資，9月16日曾無預警停止多條路線班次，經市府協調恢復營運；但業者再次公告10月5日仍無法足額發放薪資，駕駛不滿發起10月6日罷工，市府二度強勢介入後，今協調解決欠薪問題，避免罷工。

交通局表示，四方公司每月5日及15日，分2次發放前月薪資，因公司財務問題未按時撥付薪水給駕駛員，9月16日曾無預警停止多條路線班次，經台中市政府交通局要求立即改善並緊急協調後，隔日恢復大部分班次營運。但四方公司再次公告10月5日仍無法足額發放薪資，駕駛也預告10月6日發起罷工。

交通局強調皆正常時程及規定撥付四方公司補助款，協助增加現金流，同時未來在撥付每月補助款時要求優先發放員工薪資，保障員工基本權益。

交通局補充說明，針對四方公司嚴重漏班情事，已依契約規定及公路法77條開罰。後續若再有因欠薪導致駕駛員罷工而影響民眾搭乘權益，將依公路法第47條要求限期改善，逾期不改善或改善無成效，將收回四方電巴部分市區客運公車路線經營權。

交通局表示，雖協調四方公司撥付足額薪資，但業者罔顧企業、社會責任，無故積欠薪引發勞資爭議及惡意減班，影響台中市民眾乘車權益，交通局予以譴責；另同步協調其他客運公司，備妥緊急代駛機制，維護市民搭乘權益。

四方公司目前台中營運路線有：68（坪頂-中台科大-新桃花源橋）、242(高鐵台中站 - 吉星社區）、243(東山高中(景賢六路)-亞大安藤館）、245（大肚車站(沙田路) - 亞大醫院）、248(新烏日車站-修平科技大學）、249(台中車站(民族路口)-修平科技大學）、352(大肚-中科管理局)、354(東海路思義教堂-文修停車場）、355(台中監理所-西苑高中）、365(高鐵台中站-國安社區）、922(北屯區行政大樓-中台科技大學）、綠4(中科管理局 - 捷運文心中清站 - 中科管理局）、88(台中榮總 - 麗園公園）、東海大學校內接駁（科技大樓-管院大樓）。

薪資 罷工 台中市

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