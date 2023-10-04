停班停課找不到停車位？中市15公尺以上紅黃線可臨停

小犬颱風襲台，台中市政府交通局表示，15公尺以上平面道路的紅黃線路段、環中路八段(福泰街至環河路一段)開放停車，並暫停路邊停車格收費，市府宣布恢復上班日上午7點即停止適用。

15公尺道路，目視大概是雙向道、可雙向停車的寬度。交通局指出，平面道路紅黃線路段開放停車期間，請民眾順向靠邊停放，道路維持雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行。

法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙人、車通行處所均禁止臨時停車。

交通局說明，颱風過後恢復上班日當天的早上七點前應即移開車輛，以維行車安全與順暢，在車輛擋風玻璃預留電話號碼，以利聯絡。

交通局提醒，全市路邊停車格及公有路外無柵欄機管制平面停車場，在颱風天停止上班期間暫停收費，有柵欄機管制的平面及所有立體停車場(含地下停車場)則皆照常收費。