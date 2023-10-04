台中現首宗山區活動登革熱群聚 地點曝光

台中市衛生局今證實，昨晚接獲疾管署通知台中新增第25例本土登革熱確診個案，為之前確診的北區本土個案活動地擴大疫調採檢發現，研判為太平山區活動地群聚事件，這為台中首宗山區活動登革熱群聚，也是繼首宗大里群聚事件後，台中第二宗群聚事件。

疫調發現，台中本土第25例個案曾至太平山區自有農地耕作，9月4日出現發燒、腹脹症狀，研判為太平山區活動地群聚事件，與先前確診的北區本土個案有相同活動史，第25例個案的4名同住家人目前皆無不適症狀，擴大居住地周邊疫調共181人皆無不適症狀，將持續追蹤同住者健康。

衛生局長曾梓展說，疾管署統計至今日，台中市共有30例境外移入，以及25例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有11例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至10月23日，請市民落實防蚊和提高警覺。

曾梓展呼籲，登革熱目前尚無有效的疫苗、抗病毒藥劑，南部本土登革熱疫情風險升溫，重症持續增加，台中市出現山區活動地登革熱群聚事件，請市民至農地或山區活動，加強防蚊措施，如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、後眼窩痛、出疹等症狀時，請盡速就醫。