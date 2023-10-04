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影／小犬風力達標宣布放假 盧秀燕：市府仍在崗位防災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
因應颱風小犬，台中市長盧秀燕在今晚6時許，宣布5日停班停課。記者陳宏睿／攝影
因應颱風小犬，台中市長盧秀燕在今晚6時許，宣布5日停班停課。記者陳宏睿／攝影

因應小犬颱風來襲，台中市長盧秀燕在今晚近7時許，在消防局主持災害應變中心的工作會報時，宣布因觀測站已測得風力達到放假標準，提前宣布台中市停班課，也與彰化、南投一起開會討論，不過雖然市民停班、停課，但是市府仍會在崗位上防災，提醒市民，「明天非必要不要外出」。

市長盧秀燕說，颱風小犬雖名為「小犬」，但實際上是一個大颱風，風力非常強勁，明天非不要，不要外出，另外因中彰投地區上班、上課有連動，所以在作台中市5日停班課的宣布時，也有先與彰化、南投縣討論，最後才做成決定。

盧秀燕也說，雖然明天市民是停班、停課，但為守護市民安全，市府仍會在崗位上防災、救災，明天若有災情需要救災、救難，市民可撥打1999、119求助。

盧秀燕說，因為明天放假，會有許多大眾運輸工具的路線、活動因此取消，她也要求市府各局處，在最短的時間內，告知市民，另外因為台中市消防局目前為一級開設，市府各單位人員都有進駐、留守，但各局處首長、區長則改由視訊開會，過去新冠肺炎疫情期間，已有經驗，所以對於市府來說，應變沒有問題。

盧秀燕說，今天有上百件的路樹倒塌、屋頂被掀起，市民一定不會比大樹強壯，所以呼籲市民，非必要不要外出，「在家躲颱風」。

因應颱風小犬，台中市長盧秀燕在今晚6時許，宣布5日停班停課。記者陳宏睿／攝影
因應颱風小犬，台中市長盧秀燕在今晚6時許，宣布5日停班停課。記者陳宏睿／攝影

盧秀燕 小犬颱風

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