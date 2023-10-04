台中國慶煙火強碰收假日…高鐵恐再塞爆！高鐵說話了

高鐵中秋收假日10月1日運量逾33.8萬人次，創通車來最高，高鐵台中站自由座旅客大排長龍外溢到站外，苦排2小時，讓北漂族傻眼；緊接著國慶焰火在台中並「強碰」國慶連假收假，恐再現爆炸人潮。台灣高鐵說明，高鐵各車站將視人潮，機動啟動管制措施，請旅客配合引導、避免推擠。

台中市警局烏日分局說明，推估高鐵國慶日運量不亞於中秋連假，尖峰時段為當天晚間6時至11時，當天將分6區、新增2處下車點，除原有的站區二樓外，新增站區一樓，以及站區二路等2處下車點，當天安排逾百名警力、義消和保全人員等疏導交通。

台灣高鐵公司說明，國慶疏運期間人潮眾多，敬請旅客相互禮讓並體諒同行旅客，共同維持乘車秩序。高鐵各車站也將視人潮狀況，機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車或非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。