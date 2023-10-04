溪頭停車不再內外有別 住宿區停車計次費10/15調漲六成

溪頭自然教育園區停車費出現內外有別、爭搶車位的情況後，台大實驗林管處公告10月15日起，將目前溪頭住宿區計次停車費拉高六成，拉平與目前委外停車場單日最高費用的相同價位，小型汽車停車費每日上限都一樣是180元，大型汽車上限則是250元。。

溪頭營林區主任彭嘉文指出，住宿區停車位數量有限，僅可供約200部車子停放，主要是提供給前來如福華飯店及青年活動中心住宿的遊客使用，原本計次收費小型汽車每次120元、大型汽車每次150元，自從委外停車場全面採電子化計時收費後，許多遊客發現住宿區的停車費率較便宜，形成園內停車位爭搶現象，造成原本住宿過夜的遊客只能將車子停到委外停車場停放，頻向營林區抱怨車子離住宿區太遠實在不方便，要求予以改善。

台大實驗林管處表示，電子收費停車場8月15日起全部採車牌辨識入場，第1停車場擁有最多650個小型車位的，不分平假日，採單一計價方式，每小時一律50元，小型車每日最高費率180元，大型車則是250元，第2、3停車場只供小型車停放，費率區分平日每小時40元、假日50元，每日上限同樣為180元，但第1停車場不分平假日一律每小時50元，小型車每日最高180元，大型車上限則是250元，且車位採自由停放。

但實施1個多月以來，不少精打細算的遊客發現「內外有別」的收費漏洞，竟直接開車進入住宿區停車場，讓原本前來住宿的遊客找不到停車位，出現爭搶車位的亂象，同樣引發住宿客車輛的不滿，吐苦水說，「沒車位！要停委外停車場走進來很遠。」