台中旱溪整治再下一城 滯洪池「映彩湖」解決大里和烏日淹水問題

經濟部水利署第三河川分署進行旱溪整治再下一城，最近由萬安橋到綠川匯流口的整治7日即將完工驗收，且還興建了一座滯洪池，並以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。對於小犬颱風的來襲，第三河川分署也說，滯洪池已可充分發揮功能，不讓處於下游的烏日地區有淹水之虞。

第三河川分署副分署長劉敏梧說，滯洪池有8.5萬立方公尺的水庫容量，旱溪的水若超過一定高度，就會流進滯洪池，可以有效降低下游大里溪水位，並有利於其他支流的水可以流入，就不易發生淹水情形。而且經過水理演算，可以達到25年不溢堤的標準。

劉敏梧說，除了防汛，這一段的整治還具有兼顧了生態的附帶價值。經過約兩個月的初複驗，園區就可以開放。而且，先前曾遇水量大時測試過，安全無虞。另外，福田汙水處理場和滯洪池的水可以流通，處理場需要用水，也可以滯洪池的水做為補充，或也可以把處理場的水排入滯洪池。

立委何欣純、市議員張芬郁、李天生、林德宇和樹王里長陳俞樺下午前往聽取簡報，同時提出地方民眾意見。他們說，滯洪池附近景色很怡人，是休閒的好去處，但是目前沒有規畫停車場、照明用太陽能發電可能不穩定，以及從相鄰的社區和防汛道路前往需興建跨越旱溪的橋樑等。

何欣純說，滯洪池邊坡的大石頭來自大甲溪疏濬工程再利用，工程解決了樹王一帶和下游的淹水情形，水岸、綠帶、步道等休閒設施，能讓民眾親近自然生態。

陳俞樺說，滯洪池取名為映彩湖，映彩兩字與樹王里當地特產水蕹菜音似，可以映襯出上游旱溪整治後康橋、雲橋、彩橋等的景色，有助遊客加深地方的印象。