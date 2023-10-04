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台中旱溪整治再下一城 滯洪池「映彩湖」解決大里和烏日淹水問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
滯洪池以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。記者黃寅／攝影
滯洪池以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。記者黃寅／攝影

經濟部水利署第三河川分署進行旱溪整治再下一城，最近由萬安橋到綠川匯流口的整治7日即將完工驗收，且還興建了一座滯洪池，並以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。對於小犬颱風的來襲，第三河川分署也說，滯洪池已可充分發揮功能，不讓處於下游的烏日地區有淹水之虞。

第三河川分署副分署長劉敏梧說，滯洪池有8.5萬立方公尺的水庫容量，旱溪的水若超過一定高度，就會流進滯洪池，可以有效降低下游大里溪水位，並有利於其他支流的水可以流入，就不易發生淹水情形。而且經過水理演算，可以達到25年不溢堤的標準。

劉敏梧說，除了防汛，這一段的整治還具有兼顧了生態的附帶價值。經過約兩個月的初複驗，園區就可以開放。而且，先前曾遇水量大時測試過，安全無虞。另外，福田汙水處理場和滯洪池的水可以流通，處理場需要用水，也可以滯洪池的水做為補充，或也可以把處理場的水排入滯洪池。

立委何欣純、市議員張芬郁、李天生、林德宇和樹王里長陳俞樺下午前往聽取簡報，同時提出地方民眾意見。他們說，滯洪池附近景色很怡人，是休閒的好去處，但是目前沒有規畫停車場、照明用太陽能發電可能不穩定，以及從相鄰的社區和防汛道路前往需興建跨越旱溪的橋樑等。

何欣純說，滯洪池邊坡的大石頭來自大甲溪疏濬工程再利用，工程解決了樹王一帶和下游的淹水情形，水岸、綠帶、步道等休閒設施，能讓民眾親近自然生態。

陳俞樺說，滯洪池取名為映彩湖，映彩兩字與樹王里當地特產水蕹菜音似，可以映襯出上游旱溪整治後康橋、雲橋、彩橋等的景色，有助遊客加深地方的印象。

劉敏梧說，第三河川分署目前以治水為主要工作，對於後續的維護管理，例如停車場和橋樑的興建等，還有待與地方政府溝通，請市府予以協助。

經濟部水利署第三河川分署進行的旱溪由萬安橋到綠川匯流口的整治7日即將完工驗收，立委何欣純（右前）前往會勘。記者黃寅／攝影
經濟部水利署第三河川分署進行的旱溪由萬安橋到綠川匯流口的整治7日即將完工驗收，立委何欣純（右前）前往會勘。記者黃寅／攝影
滯洪池以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。記者黃寅／攝影
滯洪池以當地種水蕹菜聞名，取名「映彩湖」不僅能調節旱溪水量，且具休憩的功能。記者黃寅／攝影
旱溪水量過大時，可由這兒（白堤）溢進滯洪池。記者黃寅／攝影
旱溪水量過大時，可由這兒（白堤）溢進滯洪池。記者黃寅／攝影

滯洪池 淹水 何欣純

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