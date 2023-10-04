聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市馬卡龍公園高塔遊戲區！封閉1個月保養 7日重新開放
台中馬卡龍公園繽紛設計、多元遊具是不少小朋友的夢幻樂園，其中遊戲區8月底因舉行例行保養、優化，封閉一個月，如今改善完成，將於國慶連假第一天（7日）重新啟用。建設局長陳大田表示，歡迎全國民眾來訪，也提醒民眾正確使用各項遊樂設施，遵循引導、指示，共同維護馬卡龍公園。
陳大田說，此次例行性保養項目，包含高塔遊戲區內繩索更換、大型攀爬網繩全面更新及配件優化，除了維持設施品質及安全性，同步全面檢視優化更新設施，讓親子玩得開心、安心。
陳大田說，「美樂地計畫」共完成196座共融公園及82處陽光公廁改善，公園無障礙環境及兒童遊戲場品質皆已提升。
陳大田更提到，今年國慶焰火在台中，不僅國慶當天有精彩的焰火秀，台中也有相當多有趣好玩的公園可以體驗，歡迎全國朋友帶孩子來台中共享歡樂時光。
台中市馬卡龍公園自去年10月開幕以來，已開放使用近1年時間，累計遊玩人數達50萬人，其中高塔遊戲區設有全國公園最高溜滑梯，塔內並設有多種攀爬路徑，相當受歡迎。建設局預計於8月30日至9月30日啟動例行性大保養及優化作業，將於7日開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言