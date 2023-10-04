中市馬卡龍公園高塔遊戲區！封閉1個月保養 7日重新開放

台中馬卡龍公園繽紛設計、多元遊具是不少小朋友的夢幻樂園，其中遊戲區8月底因舉行例行保養、優化，封閉一個月，如今改善完成，將於國慶連假第一天（7日）重新啟用。建設局長陳大田表示，歡迎全國民眾來訪，也提醒民眾正確使用各項遊樂設施，遵循引導、指示，共同維護馬卡龍公園。

陳大田說，此次例行性保養項目，包含高塔遊戲區內繩索更換、大型攀爬網繩全面更新及配件優化，除了維持設施品質及安全性，同步全面檢視優化更新設施，讓親子玩得開心、安心。

陳大田說，「美樂地計畫」共完成196座共融公園及82處陽光公廁改善，公園無障礙環境及兒童遊戲場品質皆已提升。

陳大田更提到，今年國慶焰火在台中，不僅國慶當天有精彩的焰火秀，台中也有相當多有趣好玩的公園可以體驗，歡迎全國朋友帶孩子來台中共享歡樂時光。

台中市馬卡龍公園自去年10月開幕以來，已開放使用近1年時間，累計遊玩人數達50萬人，其中高塔遊戲區設有全國公園最高溜滑梯，塔內並設有多種攀爬路徑，相當受歡迎。建設局預計於8月30日至9月30日啟動例行性大保養及優化作業，將於7日開放。